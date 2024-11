Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete tett látogatást Egerben, a segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményében, kedden. Az egyeztetésen Vágner Ákos, Eger polgármestere is részt vett, aki az egri önkormányzat, valamint a segélyszervezet további együttműködési lehetőségeit is körvonalazta.

Forrás: Fekete Dániel

A város életében fontos szerepet tölt be a pszichiátriai betegek Kallómalom úti, 90 férőhelyes nappali intézménye, amely szociális fejlesztő központként is működik. Az intézményben jól felszerelt körülmények közt, sokrétű munka zajlik. A látogatás során elhangzott, hogy az egri intézmény legfőbb célja és feladata az ellátást igénybe vevők komplex pszicho-szociális rehabilitációja, új kapcsolatrendszerek kialakításának segítése, a társadalomba és a korábbi, vagy új közösségekbe történő visszailleszkedés támogatása, a kliensek életminőségének megtartása és javítása, valamint az elveszett készségek és képességek visszaszerzésének elősegítése.

Lévai Anikó köszönetet mondott az egri központ dolgozóinak az önzetlen munkáért, majd hangsúlyozta, az intézmény 89 klienssel működik, közvetetten azonban – az ellátottak hozzátartozóit is tekintve – több száz ember éltét formálja és teszi könnyebbé. Hozzátette, a segélyszervezet kollégái őszinte odaadással fordulnak a társadalom legelesettebbjei felé. Empátiájukkal hatnak környezetükre, a rájuk bízottakra, és magatartásukkal, emberségükkel is követendő példát nyújtanak.

– A segélyszervezet mindennapjait átszövi a másokért való tenni akarás, és még ha adódnak is olykor nehézségek, mi a lavinából is képesek vagyunk hógolyót gyúrni – fogalmazott.

Az intézménylátogatást követő egyeztetésen Lévai Anikó és Vágner Ákos mellett részt vett Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató, Rácsok Balázs szociális módszertani igazgató, valamint Szabó Katalin intézményvezető is. A felek feltérképezték a segélyszervezet céljai és az egri önkormányzat feladatai közötti azonos területeket, s egyetértettek abban, hogy az együttműködés szorosabbra fonásával városunk szociálisan rászoruló, nehéz sorsú családjai még hatékonyabb és még több segítséget kaphatnak. A diskurzus során hangsúlyozták a gyors és szakszerű segítség fontosságát, s megállapodtak abban, hogy további szakértők bevonásával folytatják a közös munkát. Elhangzott az is: a segélyszervezet továbbra is alapelvként tekint arra, hogy a szolgáltatásokba bevont kliensek tevékenyen vegyenek részt saját sorsuk jobbra fordításában.