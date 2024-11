Szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is megnyitották a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatot. Dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes felidézte, a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) a Magyar Tudós Társaság jogelődjének megalakulását.

Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyettese a Magyar Tudomány Ünnepe egri eseménysorozatának megnyitóján

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– A mai Magyar Tudományos Akadémia elődje 1830-ban jött létre miután az 1825-ös országgyűlésen Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel létrehozására, s ehhez más főnemesek is csatlakoztak. Az első elnöke Teleki József, alelnöke Széchenyi István lett. Ez a nap, november 3. a Magyar Tudomány Ünnepe. Ilyenkor minden évben egész novemberben zajlanak a programok. Ez a nap – épp úgy mint más jeles napok is – egy olyan ügyre irányítja a figyelmet, amely minden nap figyelmet érdemelne, mégis ilyenkor választunk ki magunk közül olyan kollégákat, akiknek a munkáját elismerjük – mondta dr. Juhász Tibor. A rektorhelyettes arról is beszélt, hogy hétfőn az egyetem 250 éves fennállását ünnepelték. Mint mondta, az alapító Eszterházy Károly püspök tervei nem valósulhattak meg az ő korában, erre majd' negyed évezredet kellett várni.