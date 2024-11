– Nem vagyok a húsfogyasztás ellen, de sokkal kevesebbre van szükségünk, mint amennyit elfogyasztunk. A hüvelyesek, például a bab, a borsó – ezeknél daganatellenes hatást is kimutattak –, aztán a gomba inkább fehérjepótlók, és egészségesebbek. Sajnos, az adalékanyagokkal teli, ultrafeldolgozott, alapvetően a nagyon cukrozott, édességközpontú élelmiszerek világában élünk. Cukor helyett használjunk mézet, esetleg egy kis barnacukrot. Ha például banánt teszünk a süteménybe, az is édesít. Apró trükkökkel próbáljuk meg az édességigényünket kielégíteni. Gyümölcsöt fogyasszunk sütemények helyett. Karácsonykor persze elkerülhetetlen a bejgli evése. A bejgliben azonban a cukor mellett zsíros dolgok is vannak, például dió, mák. Azzal, hogy a bejglit zsírossá tettük, fogyasztása után a vércukor nem szökik egyből az egekbe úgy, mintha ugyanazt a cukormennyiséget egy pohár vízben feloldva innánk meg. Jó hír tehát a bejglinél, hogy a nagy cukormozgásokat elkerüljük vele, nagyon enyhe emelkedéssel növeli a vércukrot – magyarázta az orvos.

Dr. Mangó Gabriella arról is beszélt, hogy nehéz helyzetbe kerül karácsonykor az, akinek messze laknak a gyermekei, a szülei, a rokonai, esetleg nem is tartják a kapcsolatot egymással, vagyis, ha elmagányosodik valaki.

– A december a maga fényhiányával eleve depresszióra hajlamosít, és akkor még mellé jön a magányosan töltött karácsonyi szeretetünnep. Azt gondolom, hogy akinek nincs hozzátartozója, az próbáljon meg másnak örömet okozni, de önmagának is. Próbálja meg magát egy kicsit kényeztetni, mert ha önmagunkat nem tanuljuk meg szeretni, akkor borzasztóan védtelenek és kiszolgáltatottak leszünk. Nemcsak az ünnepek alatt is, de egyébként is. Csak illúzió, hogy karácsonykor mindenki együtt van a családjával, mert nem így van. De ha együtt is a család, lehet, hogy az is nem olyan boldog együttlét, mint ahogy gondolnánk. Illúziókkal teli világban élünk, amikor mindig a boldogságot hirdetik a reklámok. A látszatképeket a helyükre kell tenni. Reálisan kell lássuk az életünket, megtalálni benne a magunk örömét. És kapaszkodókra kell lelni, hogy az örömöt a hétköznapokban se veszítsük el – hangsúlyozta dr. Mangó Gabriella.