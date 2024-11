A Mátra Jégembere az extrém erőpróbáihoz rendszeresen választja edzőhelyül Heves vármegyét

Portálunkon az utóbbi években részletesen beszámoltunk Szilágyi Zoltán hihetetlen teljesítményeiről. Az extrém erőpróbáihoz rendszeresen választja edzőhelyül a Mátrát, ahol a legnagyobb hidegben is félmeztelenül tréningez – a Heves vármegyeiektől ezért is kapta a Mátra Jégembere becenevet. Négy éve ő állította fel a folyamatosan fagypont alatti, félmeztelen hegyi futás pihenés és frissítés nélküli hazai rekordját. Az extrém futó 2020. januárjában a Mátrafüred és a kékestetői csúcskő közötti 23,2 kilométeres távot valamivel több mint két óra alatt tette meg felsőruházat nélkül. A 671 méteres szintemelkedéshez akkor mínusz 10 Celsius-fokos hőérzet és 12 kilométeres óránkénti sebességű szél társult. Tavalyelőtt újabb rekordot futott, mínusz 12 fokban, 45 kilométert megtéve Mátrafüredtől Kékestető érintésével Sirokig, szintén félmeztelenül. Előtte pedig egy világrekordot adott át a múltnak, amikor mezítláb futott félmaratont Zabarban mínusz 6 fokban a havas-jeges úton. Első külföldi erőpróbája minden túlzás nélkül gigászi volt: 2023-ban Chilében, a Föld legkietlenebb és legszárazabb vidékét, az Atacama-sivatagot futotta keresztül a Csendes-óceán partjáról, tehát nulla méteres tengerszint feletti magasságról indulva, végül több mint 6000 méter magasságot elérve.

Szilágyi Zoltán álmai között, a futáshoz helyszínként, szerepel többek között az Antarktisz, a Góbi-sivatag, illetve a Szahara is, valamint a Föld leghidegebb vidéke, a szibériai Ojmjakon is, ahol mértek már mínusz 70 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletet. A tervei megvalósítása mindig a szponzorálás mértékétől függ, emelte ki idén áprilisi beszélgetésünk során is. Szilágyi Zoltán mottója: meg lehet csinálni bármit, ha az ember fejben eldönti, készül rá, és hisz benne. Az extrém futó ugyanakkor óva inti azokat, akik követni szeretnék a példáját, hogy azt kizárólag előzetes orvosi vizsgálatok után, megalapozott edzésterv szerint, szigorú fokozatossággal, és komoly felkészültséggel tegyék. Ez a lényege a sikernek, szokta hozzátenni.