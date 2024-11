Mátrafüreden belgyógyászok osztják meg egymással két napon át a szakmai tapasztalataikat. Pénteken a Mátra kapujában megkezdődött a Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-magyarországi Szakcsoportja Kongresszusa és a IX. Szakdolgozói Ülése. Az Avar Hotelben rendezett két napos kongresszus mintegy 200 résztvevője 36 előadást hallgathat meg, de külön nővérszekcióban is zajlik a szakmai munka. Dr. Horvát Gyula, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház osztályvezető főorvosa, a kongresszus főszervezője emellett arról is beszélt, hogy a kétnapos ülés valójában nem munka, hanem a szekció ünnepe. Mint mondta, igyekeztek a segítőivel olyan körülményeket teremteni, amelyek a tudományos tevékenység mellett baráti beszélgetéseket is lehetővé tesznek.

Mátrafüreden belgyógyászok gyűltek össze szakmai konferenciára

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A konferenciát prof. dr. Paragh György, a Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának elnöke nyitotta meg.

– Mindnyájunk nagyon hasznos továbbképzése ez a két nap, hiszen az egymástól szerzett tapasztalatok alapján elmélyül, illetve felfrissül a tudásunk. Ez az erőssége ezeknek a konferenciáknak, azzal együtt, hogy a későbbiek során nagyon gyümölcsözőek lehetnek az itt kialakult személyes kapcsolatok. Célja ezeknek a kihelyezett konferenciáknak az is, hogy megerősítsük a szakmát a rendező városban. Azt gondolom, Gyöngyös ebből a szempontból is jó választás volt, hiszen nagyon jók a kilátások a város és a Bugát Pál Kórház hatékony együttműködésére – mutatott rá prof. dr. Paragh György.

Szókovács Péter nemcsak Gyöngyös polgármesterként volt jelen a megnyitón, de azért is mert, az elmúlt közel 15 évben komoly szakmai tapasztalatokat szerzett a magyar egészségügyben. Ez év szeptember végéig ugyanis a Mátrai Gyógyintézetben dolgozott humán erőforrás területen.