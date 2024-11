Az ünnepi köszöntőjében Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára kijelentette: a kormány kiemelt célja, hogy támogassa a gazdaság gerincét adó hazai vállalkozásokat, hiszen az elmúlt évtizedben tapasztalt, példa nélküli fejlődés nélkülük nem valósulhatott volna meg.

A Modern Gyárak Éjszakáján idén is iparágak széles palettája mutatkozott be a nagyközönség számára.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár szavai szerint a Modern Gyárak Éjszakájához hasonló programok kulcsfontosságúak abban, hogy megmutassák milyen stabil, fejlődő és erős vállalatok működnek ma Magyarországon. Az államtitkár adatokat is sorolt a programsorozatról. Például azt, hogy a résztvevő cégek átlagosan 670 embernek adnak munkát, a legkisebb vállalkozás 12 főt, míg a legnagyobb partner közel hatezret foglalkoztat – közölte az államtitkár.

Kifejtette: ez a rendezvénysorozat maradéktalanul teljesíti azt a célt, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozók és a lakosság számára a közvetlen tapasztalatszerzésre, arra, hogy közelből megtapasztalhassák, milyen példaértékű vállalatok működnek Magyarországon. A programok egyszerre szólítják meg a pályaválasztás előtt álló fiatal generációt, a fejlődő és fejlődni vágyó kis- és középvállalkozásokat, a potenciális beszállítókat, valamint az érdeklődő lakosságot – hangzott el.

Szabados Richárd külön köszönetet mondott a programsorozat nyitórendezvényének otthont adó Sanatmetal Kft.-nek, illetve annak tulajdonos cégvezetőjének, Farkas Józsefnek. A megnyitó előtt egyébként ellestük azt a pillanatot, amikor a kormányzati tisztviselő és a cégvezető beszélgettek egyebek között a porcprotézisek szükségességéről. Az igazgató azt a tájékoztatást adta az államtitkárnak, hogy vannak emberek, akiknél a porckopás nem feltétlenül jár fájdalommal, míg másoknál már a legkisebb kopásnak is fájdalmas következményei vannak. Utóbbiak számára a műtéti beavatkozás, a protézis beépítése elengedhetetlen.

Greinstetter Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Központ gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgatója a nyitóeseményen hangsúlyozta: a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) szervezésében, a GINOP Plusz által támogatott kiemelt projekt részeként valósulhat meg a programsorozat. Abban bíznak, hogy az eseménysorozat jelentősen hozzájárulhat a KKV-k versenyképességi javulásához. A GINOP Plusz Pillérei között ezért is szerepel az MGFÜ „Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című projektje, mely a KKV-k üzleti folyamatait hivatott segíteni.

– A Pillér projektekkel kapcsolatos fontos elvárás, hogy a széles nyilvánosság számára is szemléltetni tudják az EU-s források jelenlétét és hasznosulását. A Modern Gyárak Éjszakája ezt a célt is kiválóan szolgálja – fogalmazott a főigazgató.

Szavaiból kiderült, hogy az MGFÜ rekordszámban tudta bevonni a vállalkozásokat, idén 106-ot, s így a nyitott gyárlátogatásokon érdeklődők ezrei nyerhetnek bepillantást a magyar vállalatok életébe.

A Sanatmetal Kft-t annak ügyvezető igazgatója, Farkas József mutatta be a megjelenteknek: a cég technológiáját és kultúráját világvezető multinacionális cégekkel és magyar tudáscentrumok bevonásával megvalósult saját innovációk mentén alakította ki, az orvostechnikai eszközgyártókra vonatkozó szigorú követelményeknek megfelelően.

A Modern Mintaüzem Programban mintagyárként az orvostechnikai eszközgyártást képviseli. Ennek alapja az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása: integrált vállalat irányítási rendszer, adatgyűjtés valós idejű követése, robotizáció, amely szintlépés a cég számára az automatizációban.