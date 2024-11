Az egri iskolában tartott sajtótájékoztatón Hankó Balázs közölte: a kedvező feltételű hitelt a 17 és 25 év közötti fiatalok vehetik igénybe januártól, ha itthon kezdenek el dolgozni. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: a kormány Nemzeti Konzultációt hirdetett, amelyben a munkáshitel is szerepel témaként. A miniszter kiemelte: a kormány elkötelezett abban, hogy a fiatal munkavállalók karrierkezdését támogassa. Arra is emlékeztetett: megújították a magyar szakképzést, amely Európa-bajnok ezüstérmes, a világbajnokságon pedig tizedik helyezést ért el. Mint fogalmazott: hazánk szakképzési nagyhatalom lett, amelynek Eger is jó példája, hiszen a megyeszékhelyen kiváló duális képzés zajlik ipari szereplők bevonásával. A szakképzést a fiatalok ösztöndíjjal kezdhetik, majd a duális képzéssel akár 168 ezer forintos munkabért kaphatnak, nem beszélve a 300 ezer forintos szakmakezdési támogatásról - sorolta Hankó Balázs, majd hozzátette: ehhez a konstrukcióhoz illeszkedik logikusan a 4 millió forint összegű munkáshitel, amely a nemcsak a szakképzett, hanem minden fiatal foglalkoztatott karrierkezdését támogatja.

A kormány Nemzeti Konzultációt hirdetett, amelyben a munkáshitel is szerepel témaként.

Forrás: Huszár Márk/ Heol.hu

A miniszter arra figyelmeztetett: Brüsszel ellenérdekelt a magyar gazdaság sikerében, ezért fontos, hogy minden magyar támogassa a Nemzeti Konzultációt, minél többen válaszolják meg annak kérdéseit. Hankó Balázs úgy fogalmazott: az Európai Unió versenyképessége kátyuba került, melynek fő oka a gazdasági hidegháború. A miniszter szavai szerint a magyar családoknak, fiataloknak, vállalkozóknak az az érdeke, hogy a magyar gazdaság megerősödjön. Ehhez gazdasági semlegességre van szüksége Magyarországnak, és egyszerre kell kereskednie nyugattal és kelettel - tette hozzá.

Hankó Balázs járműipar fontosságát hangsúlyozta, amely - szavai szerint - vezető gazdasági potenciállal rendelkezik, majd hozzátette: a kormány úgy döntött: új gazdasági akciópolitikai tervet indít, amely 21 intézkedést tartalmaz. A miniszter szerint a terv egyszerre garantálja a gazdasági növekedést, ami béremelést is jelent, megnövelve a családok, a fiatal pályakezdők, illetve a kis- és közép vállalkozások anyagi biztonságát, gazdasági erejét.