– Munkájukat ismerve megkockáztatható a kijelentés: heti, két heti rendszerességgel csinál valamit az egyesületük. Milyen gyakran vesznek részt valamilyen programban és főként mivel foglalkoznak az együtt töltött időben?

A füzesabonyi kertbarátok csapata

Forrás: Beküldött fotó



– Általában az évi 40 alkalom összejön. Szakmai előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat szervezünk, átadjuk egymásnak a bevált módszereket. Első találkozás már januárban megvolt, a Magyar Kultúra Napja ünnepségen vettünk részt. Szakmai tapasztalatcserére ellátogattunk Besenyőtelekre, ahol Veresné Rózsika palánta neveléséről hallgattunk meg igen érdekes előadást – mondta Nagy László.

– Vannak hagyományos programjaik, ezt olvasóink is tudják. Ezek közül tavasszal melyek kerültek sorra?

– Az idén is felelevenítettük a torkos csütörtökhöz fűződő néphagyományt. Tettük ezt Egerben az Expressz-Aranysíp Étteremben. A torkosságnak az a lényege, hogy – a közelgő nagyböjt előtt – ezen a napon az emberek bőségesen fogyasztottak zsírban gazdag ételeket, valamint megengedett volt a szokásosnál mohóbb, torkos étkezés. De említhetem a Fars(h)angi-Nőnapi téltemető és tavaszváró rendezvényünket, amit már 14. alkalommal rendeztünk meg. Fantáziadús jelmezekkel, kiszebáb égetéssel, nőnapi köszöntéssel, valamint a farsanghoz kötődő étkekkel készültek az egyesület tagjai. A fánksütő versenyen szalagos fánk, túrófánk, pillefánk, és még sok-sok különlegesség is volt. Finom vacsora, különféle búfelejtő és fergeteges hangulat jellemezte a rendezvényt. Ugorva egy nagyot az időben, ugyancsak az Aranysíp volt a helyszíne a Márton-napi libalakomának, ezzel is tovább erősítve azt a tényt, hogy a hagyományőrzés is része a tevékenységünknek.

– Az is tudható az egyesületről, hogy nem egy otthonülő csapat...

– Ennek az "örökmozgásnak" a jegyében például az Átányi Pálinka és Párlatmustrán is részt vettünk, mi több remek eredményt értek el tagjaink. Fajcsák János szőlő- és törköly pálinkával nevezett a versenyre és mindkettővel arany díjat kapott, míg dr. Nagy Béla vadkörtével arany, málna és körte pálinkájával ezüst minősítést szerzett. Itt kell megemlítenem, hogy dr. Nagy Béla címzetes egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa az év során több kiváló előadást is tartott az egyesület tagjainak. Áprilisban kirándulást szerveztünk: Abádszalókon megtekintettük a tulipán kertet. Szakembereinktől sok hasznos információt kaptunk a virágok termesztéséhez. A sok szép virág, a napsütéses kellemes idő jó hangulatot teremtett.

– A tavalyi kitüntetésük azt is jelzi, hogy a székhelyükért, a járási székhely Füzesabonyért is sokat tesznek. Az idén mire futotta?

– Egyebek között részt vettünk az ifjúsági parkban a húsvéti tojásfa díszítésben, illetve bekapcsolódtunk a költészet napi rendezvénybe, ahol verseket szavaltunk, novellákat olvastunk fel. A Föld Napját pedig az idén is együtt ünnepeltük a Pöttömke Óvoda kicsinyeivel és az óvoda munkatársaival. Ennek keretében a fák oldalhajtásait levagdaltuk, metszettünk, besegítettünk a magaságyások előkészítésénél. Díszcserjét , valamint az egynyári virágokat közösen elültettük. Fajcsák János biogazdálkodó kiselőadásában hasznos tanácsokat adott, hogyan őrizzük meg bolygónkat. A gyerekek figyelmesen hallgatták, és lelkesen sorolták, mit ültetnek a kertbe és hogyan gondozzák a növényeket, virágokat. Örömmel vállaltuk a gyümölcssaláta elkészítését is, amelyhez mi is ajánlottunk fel gyümölcsöt. Az elkészült finomságot boldogan elfogyasztották az ovisok. Meglepetés volt számunkra, és köszönjük, hogy az óvoda vezetése emléklappal és serleggel jutalmazta munkánkat. Jó volt a Pöttömkésekkel ismét együtt lenni!

– Úgy tudjuk, hogy megalakulásunk óta jó kapcsolatot ápolnak a Pöttömke Óvodával.

– Amivel csak tudjuk, segítjük a munkájukat. Az általuk meghirdetett papírgyűjtéshez is kapcsolódtunk, és 132 kilogramm papírt gyűjtöttünk, és adtunk át az intézménynek. Különböző rendezvényeikhez gyümölcsöket adunk. De a jó kapcsolatoknál tartva érvényes ez a meghatározás az Egészségfejlesztési Irodára is, hiszen velük is megalakulásunk óta ápoljuk a jó kapcsolatot. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is közösen egészségnapot szerveztünk, „Egy kis torna mindenkinek kell címmel”, ahol a tornát egyesületi tagunk Tóth Benedek edző vezényelte.

– Tűnjék bár sablonosnak a kérdésnek, feltesszük. Milyen a viszonyuk magával a városukkal?

– Füzesabony kulturális életének aktív részesei vagyunk. Március 15, május 1, augusztus 20-, idősek napi rendezvények, adventi gyertyagyújtások... Részt veszünk minden programon, egyebek között az Összetartozás Napján, és az Október 23-i koszorúzási ünnepségen elhelyezzük mi is a megemlékezés virágait. A városi könyvtár rendezvényeit is szívesen látogatjuk. Az Egészségfejlesztési Iroda Diabetes klubjának is mi alkotjuk a törzsközönségét. Örömmel fogadjuk a Családsegítő Intézet meghívását a különböző ünnepi eseményekre.

– Miközben másokért tesznek önmaguk kikapcsolódására fordítanak-e időt?

– Természetesen. Például évente 3-4 alkalommal közös színházlátogatáson is részt veszünk Füzesabonyban, Mezőkövesden, azon túl, hogy többeknek külön színházbérlete is van Egerben. Április 30-án az EDDA koncerten kapcsolódtunk ki, majd másnap a Családi Majálison. Igazi közösségépítő, jó hangulatú rendezvény volt. Örömmel hallgattuk a 4 Muskétás szünet nélküli kitűnő játékát. Beneveztünk a főzőversenyre is. A zsűri a 26 csapatból az 1. díjat a füzesabonyi kertbarátoknak ítélte oda. Óriási örömmel vettük át az elismerést. Több foglalkozást a szabadban tartottunk meg. Júniusban pl az ifjúsági parkban gyönyörű környezetben beszélgettünk az elmúlt időszakban végzett munkáról, a soron következő feladatokról, valamint megosztottuk egymással kertészeti tapasztalatainkat, a bevált jó gyakorlatokat a kedvezőtlen időjárás okozta problémák kiküszöbölését.

– Apropó, főzés: szinte minden főzőversenyen, fesztiválon felbukkannak a környéken...

– Rendszeresen hívnak bennünket különböző gasztronómiai rendezvényekre, versenyekre. Júliusban Maklárra kaptunk meghívást a Röfi Fesztiválra. Gyönyörűen berendeztük a sátrunkat és nekiláttunk a főzésnek. Ételünket a zsűri a „Legjobb erdélyi étel” különdíjjal jutalmazta. Az idén is meghívást kaptunk az Egerfarmosi Családi Napra amely. Lelkesen készültünk sok-sok különleges finomsággal. A nagy hőségben mindenki örömmel fogyasztotta a kellemesen lehűtött dinnye-, körte- és őszibarack ivóleveleket, gyümölcsöket. Volt itt cukkinis, és répás fasírt, levendulás és mentás zabkeksz, meggyes és almás sütik, vajdasági sós, zakuszkás és cukkinikrémes falatkák, céklás-almás saláta és egyéb sok más mi szem- szájnak ingere. A fellépő művészek is megkóstolták a különlegességeket. A nap folyamán az erdélyi és más vendégek is többször meglátogatták sátrunkat és csemegéztek. Mivel rendszeresen részt veszünk és jól szerepelünk a különböző gasztronómiai rendezvényeken, ennek köszönhető, hogy az Egészségügyi Központ október 12-re meghirdetett Egészségügyi Szűrőnapra bennünket kért fel, hogy a 200 résztvevő részére az ebédet mi készítsük el. Babgulyás készült a hatalmas kondérban, amiről mindenki elismerően nyilatkozott.

– Mondhatnánk tréfásan, hogy ideje szót ejteni a kertbarátságról is. Ezzel hogy állnak?

– Talán a legközvetlenebb "kertbarátság", hogy Füzesabony legvirágosabb portája versenyre is beneveztünk, melynek díjátadó ünnepsége augusztus 20-i rendezvény alkalmával volt. Tagjaink közül díjazott lett Nagy László, Tóth Benedekné és Varga Mihályné. Megtisztelő volt számunkra az is, hogy a Zöld Város ünnepélyes átadó rendezvénynek, valamint 35 éve város Füzesabony rendezvénynek, a kertbarátok aktív részesei lehettek, munkájukkal hozzájárultak az esemény sikeréhez. Magunk által készített ötféle innivalót és 17 féle zöldségből, gyümölcsből készült finomságokkal kínáltuk a résztvevőket. De itt kell megemlítenem az immár hagyománnyá vált FutAbony rendezvényt is, ahol szintén a kertbarátok vendégelik meg a versenyzőket.

– A közelmúltban is számos helyen láthattuk felbukkanni az egyesületet.

– Szeptemberben Bogácson csodálatos környezetben közösségfejlesztő tréningen vettünk részt. A jó hangulatú csoportfoglalkozásokon túl megtekintettük a település látnivalóit. Ellátogattunk többek között a Szent Márton templomba, a pincesorra, valamint a színész ligetbe. Ezen túlmenően strandolást és tornát is beiktattunk a programunkba. A programot NEA pályázati támogatásból valósítottuk meg. A Szihalmon megrendezett Civil Expón pedig csodálatos kiállítással és különleges finomságokkal vártuk a látogatókat.

– Messze járunk az igazságtól, ha kijelentjük: a füzesabonyi kertbarátok mindig szívesen segítenek, és adakoznak?

– Természetesen nem. Együttműködünk a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központtal is. Az idén négy zsák nagyon jó minőségi gyermekruhát és lábbelit adtunk át a intézmény vezetőjének Veres Péternek, hogy azokat juttassák el rászoruló családokhoz. Kapcsolódunk a cipősdoboz akcióhoz, valamint a 4. adventi gyertyagyújtásnál – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is magunk által készített mézeskaláccsal kínáljuk a résztvevőket. Általában 600 darabot osztunk szét.