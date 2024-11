Szalay-Bobrovniczky Vince tájékoztatása szerint a részletes pályázati kiírás a civil információs portálon, azaz a civil.info.hu oldalon, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, a bgazrt.hu oldalon is elérhető. Az egyesületek, alapítványok a NEA pályázatain nemcsak szakmai programjaik, hanem működési költségeik támogatására is pályázhatnak, ez lehetőséget nyújt a rezsiköltségének elszámolására is. Végül azt is kiemelte, Heves vármegye kifejezetten jól teljesít, 2024-ben 277 milliót hoztak haza a civil szervezetek szűkebb hazánkba.