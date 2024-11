Elakadt a hókotró Eger után Fotó: Tóth Balázs/heol.hu

Eger és Noszvaj között a külterületi részen is kritikus volt a helyzet, a várostól nem messze a Magyar Közút egy hókotrója is elakadt. A Vécseyvölgy utcában délelőtt fél 11-kor is hosszú sorban álltak a városba igyekvők. A Mátra irányába több településen is nehéz közlekedni. A Volánbusz tájékoztatása szerint emiatt a buszközlekedés is változik:

„Teljes útzár van Verpelét, Tésztagyár megállóhely térségében. A 1049-es vonalszámú menetrend szerint 8:40-kor Egerből Budapestre induló autóbuszunk terelve közlekedik és nem érinti Verpelét, Vasút út és Gyöngyös, Autóbusz-állomás közötti megállóhelyeket.”