Az elmúlt napok remek őszi időjárása számtalan mászóvendéget csábított a Via Ferrata Demjén pályáira, mellettük hivatalos látogatók, profi szakemberek is tesztelték a helyi vasalt utat. Kandrács Ildikó, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSZ) elnöke Kiss Dániel, az Aktív Magyarországért felelős államtitkári kabinet szabadidősport referense társaságában látogatta és mászta meg a demjéni via ferratát - közölte portálunkkal az Aktív Magyarország.

A jó időjárás sok mászóvendéget csábított a Via Ferrata Demjén pályáira

Forrás: Beküldött fotó

A helyszínen Kollár Lajos, a Magyarok a világ nyolcezresein expedíció-sorozat vezetője méltatta a létesítményt, a szabadidő eltöltés ezen aktív módját, s az ebben rejlő jövőbeni lehetőségeket. Az Aktív Magyarországért támogatási program keretében megvalósult Via Ferrata Demjén a 2022. tavaszi hivatalos átadás óta sok ezer hazai és külföldi - főként lengyel, cseh és szlovákiai - látogatót vonzott a térségbe, a Gyógyvizek Völgyébe és Demjénbe - írják.