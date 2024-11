Az MSZMP Heves megyei elnöksége és a Heves Megyei Tanácsa csak 1957. január 6-án tudta csak kiadni az újságot Új úton néven. A politikai környezet bizonytalanságát mutatja, hogy a novemberi ülésen elhatározott témák közül egyiket sem dolgozták fel, vezető hírnek egy főiskolai hallgató halála jelen meg, a vezetőfotó pedig a tél örömeiről szólt. A vezércikk a lap aljára került, írója pedig óvatosan fogalmazott: „A kormány és a párt jövőbeni terveit, ha nagy vonalakban is, ha nem is teljes részletességgel, de ismerjük.”

Figyelemre méltó, hogy a párt megyei vezetői 1957. február 25-i ülésükön nem tudták pontosan meghatározni, hogy az 1956. október 23-i események forradalomnak, vagy ellenforradalomnak minősítsék-e? Ezért ellentmondásos utasításokat adtak a lap egyik vezető munkatársának, Papp Jánosnak: foglalkozzon a hazafiasság kérdésével, de hangsúlyozza a Szovjetunió által adott segítséget és az országba érkező nyersanyag fontosságát is. A megyei politikai vezetése egyébként Papp Jánosban sem bízott, mivel korábban kapcsolatban állt a Skálnicz-féle forradalmi szerkesztőséggel. Suha Andor későbbi felelős szerkesztő azonban megvédte kollégáját, mivel „Papp elvtárs néhány napig volt csak ennek a szerkesztőbizottságnak a tagja. Azért hagyták meg egy ideig, mert ő értett a nyomdai dolgokhoz. Azokban a napokban is minden este eljött a lakásomra és ott megmutatta az újságot és egy-egy szocialista jelszót is írtunk az újságba, amiért ő többször ki is kapott.”