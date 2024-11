1956. november 4-e a magyar történelem legsötétebb lapjaira tartozik. A szovjet hadsereg látszólagos kivonulását egy hatalmas invázió követte. Hogyan és mikor született meg a döntés a katonai intervencióról?

A képen Dr. Rainer M. János. Az 56-os forradalom és szabadságharc leverésének hátteréről szólt a beszélgetés.

68 évvel ezelőtt november 4-e vasárnapra esett, a forradalom elmúlt két hetének legnyugodtabb napja volt. Mindenki arra számított, hogy november 5-én, hétfőn egy új, normális ország élete kezdődik. Mindenki elmegy dolgozni és egy vita kezdődik, arról milyen legyen Magyarország. November 3-án még tartottak a szovjet csapatok kivonásával kapcsolatos tárgyalások a parlamentben, késő este pedig a tököli katonai repülőtéren. Nem sokkal éjfél utána azonban Ivan Alekszandrovics Szerov tábornok, a KGB elnöke váratlanul letartóztatta a magyar tárgyaló delegációt, élén Maléter Pál honvédelmi miniszterrel.

Előtte úgy tűnt, hogy a magyar forradalom, ha nem is győzött, de átütő sikert ért el, és két hét viharos időszak után visszatér a normális kerékvágásba az élet az országban és Kelet-Európában. A döntést, hogy bevonulnak a szovjetek Magyarországra hosszas vita előzte meg Moszkvában és október 31-én született meg a végleges megállapodás az intervencióról. A támadás váratlanul érte a forradalmárokat, de a szovjet tankok is nem várt fegyveres ellenállásba ütköztek. Váratlan volt az is, hogy egy elkötelezett kommunista politikus, név szerint Nagy Imre miniszterelnök végül a nemzeti követelések élére áll, vállalja az október 23-i tömegmozgalom célkitűzéseit.

Milyen körülmények befolyásolták, alakították ki a szovjet álláspontot?

Az események formálásába beleszóltak a világpolitikai események is, mint például a Szuezi-válság. A bonyolult és összetett helyzet hatására a szovjet vezetése először úgy döntött, időt ad a magyar forradalomnak, ezt egy ünnepélyes nyilatkozatban a világ tudtára adta október 30-án. Ígéretet tettek a szovjet csapatok kivonására, és arra, hogy a sztálini idők gyakorlatával szemben nem avatkoznak be a kelet-európai szövetségeseik belügyeibe. Ezt a 24 óráig élő nyilatkozatot soha nem vonták vissza, de helyette úgy döntöttek, hogy szétzúzzák a magyar forradalmat. Október 31-től már voltak jelei a megszállás szándékának. Október 31-én a szovjet csapatok megálltak, visszafordultak, majd körülvették a városokat, repülőtereket, katonai bázisokat, ellenőrzésük alá vonták az utakat és körülzárták Budapestet. A katonai műveletek mellett ki kellett dolgozni egy politikai megoldás forgatókönyvet is, mert a szovjetek nem bíztak abban, hogy Nagy Imre kormánya jóváhagyja a katonai intervenciót. Kellett találniuk egy személyt, aki elvállalja a magyar politikai vezető tisztségét.