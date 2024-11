Megkezdődött Egerben a 26. Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia. A plenáris előadásokon és a több mint egy tucatnyi szekcióban 175 előadó mutatja be, milyen a magyar oktatás helyzete és a jövőképe, valamint jó gyakorlatai. Az eseményhez kiállítás is kapcsolódik negyvennél is több kiállítóval.

A megnyitón dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke ismertette a fő témákat: az űrkutatást, hiszen a 21. században nő az űrszektor jelentősége, a mesterséges intelligenciát, ami a következő években mindennapjaink részévé válik, illetve azt, hogy 25 éve van az oktatási jogoknak biztosa. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke arról beszélt, hogy a magyarságot a kultúrával lehet összefogni, de törekedne Farkas Bertalan űrhajós iskolai tapasztalatairól számolt be, illetve szorgalmazta, hogy a tananyagba kerüljön be egy űrrel foglalkozó tantárgy, hiszen a 21. században az emberiség a Holdat, a Marsot célozza meg.

Annyira nem rossz a magyar PISA-felmérés

Csépe Valéria kutatóprofesszor Oktatási irányok, hol tart a világ címmel európai kitekintést adott. Kifejtette, a jó példákat nem lehet egy az egyben átvenni, minden oktatási rendszernek megvan a maga evolúciója. Az itthon példaként felhozott ázsiai (és finn) csúcsrendszerek eltérő kultúrán alapulnak, a gyerekek rengeteget tanulnak. Elmondta, a finneknek 17 százalék esélyük van bejutni a legjobb egyetemekre.