Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni kell – így ír József Attila versében az őszről, s valóban. Már fűteni kell, kezd igen hideg lenni, ám az utolsó szép, napsugaras napokat még sokan kihasználták.

Szebbnél szebb fotókat küldtek olvasóink

Forrás: Beküldött fotó

A heol.hu közösségi oldalán is vártuk, ki, hogyan élte meg a színpompás színekkel búcsúzó évszakot. Rengeteg fotót kaptunk erdőkből, mezőkről, vízpartól. Végignézve azokat, nekünk is arra támadt kedvünk, hogy a természetben folytassuk a munkát, ám maradtak nekünk is a szép felvételek. Ezúton köszönjük, nézegessétek ti is.