– Részt vettünk egy országos tűzifa ellátási lánc feltérképezésen, mely azt szolgálja, hogy a lakosság megfelelő forrásból jusson tűzifához, mivel annak a minősége és nedvességtartalma kulcsfontosságú a kibocsátás tekintetében. Jelenleg tart az ezzel kapcsolatos nemzeti stratégia kialakítása. A fatüzeléssel kapcsolatban elérhető kiadványunk a környezetbarát fatüzelésről, ahol jó gyakorlatokat mutatunk be az érdeklődőknek. A megregulázott avar égetések ellenére továbbra is előfordul, hogy így tesznek néhányan, illetve az összegyűjtött kertihulladék szállítása is emissziót indukáló tényező. A projekt rendelkezik megfelelő tudásanyaggal és kiadvánnyal a komposztáláshoz kapcsolódóan, illetve tervezzük az ilyen események megtartását is, ahol ennek a helyes gyakorlata kerülne bemutatásra, így óvva a környezetet és egy tápanyagokban gazdag végtermékhez juttatva a konyhakertet. Szemléletformálás keretében az Önkormányzat Life Projekt Irodája részt vett a Kölcsönkapott levegő programban, és a Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi nap keretében is szemléletformálási előadás került megtartásra. A kisebbeket rajzpályázattal hívtuk fel együtt gondolkodásra. Illetve a többek által látogatott kerékpáros reggelik, ahol az országos napon túl az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zöldhetéhez szoktunk csatlakozni – mondta a HungAIRy egri projektjének ökomenedzsere.

Összességében az Önkormányzat Life Projekt Irodája igyekszik reflektálni a változó körülményekre és a lakosságot, illetve a döntéshozatalt is hasznos tanácsokkal szolgálni. A projekt ökomenedzser hálózatot működtet, mely túlmutat a projekttel kapcsolatos ügyek intézésén és a rendezvények megtartásán. Az ökomenedzserek rendszeresen részt vesznek képzéseken és ökomenedszer találkozókon, ahol a projektben érintett többi önkormányzattal és más partnerekkel is tapasztalatcserére kerül sor. Egymás településeinek a környezetvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatát sikereit és olykor nehézégeit is megismerjük, így segítjük egymás munkáját.