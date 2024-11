Uzelman Tamás szerint bár a demográfiai mutatók némi csökkenést mutatnak, a jelentkezések számában ez nem mutatkozik, inkább egy pozitív elmozdulás látható. Ha azt a trend marad a következő jelentkezési időszakban is, akkor elégedettek lesznek. A Bornemisszának a megyehatáron túlról is vannak diákjai, kollégium is rendelkezésükre áll, aktív toborzással a közvetlen határterületeken szólítják meg az általános iskolásokat.

Komplex iskola az Eötvös

A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ tangazdaságának vezetője, Rédei Zoltán is igyekezett megszólítani minden, a stand felé járó diákot. Mint mondta, náluk nem csak gimnáziumi képzés folyik, van technikusképzésük és szakképzésük. Utóbbin belül a pék, a kőműves, a szerkezetlakatos, a cukrász, a női szabó és agrárgépész megtalálható. A technikusi képzésben a rendvédelmi és az agrárgépész választható. Komplex iskolaként bölcsődétől az érettségiig tudják nevelni és képezni a gyerekeket, de emellett van nyelvvizsgaközpontjuk is, sőt, náluk traktoros vezetői jogosítványt, saját autós iskolájukban B kategóriás jogosítványt is lehet szerezni. Igyekeznek minél több diákot bevonzani.

- Heves mezőváros, rengeteg mezőgazdasági vállalkozó van, Heves megyében is jelentős az agrárium, akár a szántóföldi növénytermesztés, akár a szőlészet, gyümölcsös, vagy annak feldolgozása. Az agrár szakmákkal jól el lehet helyezkedni. De Heves vonzáskörzetében vannak olyan gyárak is, ahol a szakmunkás végzettségre, a nyelvtudásra, informatikai ismeretre van szükség – ismertette Rédei Zoltán, aki szerint arra is szükség van, hogy a diákokat a termelésben maradásra motiválják, megszerzett tudásukat kamatoztatni tudják a nagyobb gyárakban, vállalkozóknál.