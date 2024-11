EGRI POSTA. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. AUGUSTUS 24-ÉN 1862.

Két éve megállt az idő az egri székesegyház óráin, de nemcsak ezekre, hanem az egész épületre ráférne a felújítás – olvasható lapunk 2011 őszén megjelent cikkében. A Bazilika azóta teljesen megújult, s a hívek nincsenek kitéve olyan váratlan eseménynek, mint amilyen 1862 augusztusában történt a császár őfelsége születésnapján.

Erről az Egri Posta a Hírkürt című rovatban így számolt be: „…a székes-egyházban tartott isteni tisztelet közben egyszerre egy váratlan víz-zuhany zavarta meg az ájtatoskodókat, mely a beállt esőzés következtében az egyház boltozatáról ömlött le. Az eféle zuhanyok a fürdőkben csak megjárják, s az illetőnek hasznára is szoktak válni; de hogy az emlitett zuhany a nagy templomnak egészségre vált volna, azt bajosan hisszük el. Illetékes egyénhez tett kérdésünkre azon magyarázatot kaptuk, hogy az ujitott tető lebontott, de még eddig be nem födött részén az eső behatott, s a boltozaton átszivárgott. Furcsa! … ezt nem lehetett volna megelőzni?

Minden dolgot, de még az embert magát is igen ajánlja a csinos czifferblatt – mint magyarul mondani szokták. Ezt csak azért mondjuk el itt, mert a székesegyház javitásánál az óra is uj czifferblattot kap; - pedig városunk tornyóráinak czimlapjai nagyon emlékeztetnek bennünket Schwrtzwaldra-ra. Ajánljuk különösen a legegyszerübb mutatók alkalmazását, mert a mostani kritikus időkben minden igen jó, biztosan tudjunk: hogy hányat ütött az óra?!”

Az Egri Szent György Nyugdíjas Rendőr Egyesület képviselői a halottak napja alkalmával mécsest gyújtottak és koszorút helyeztek el a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság udvarán lévő emlékműnél, amelyet szolgálati hőseik, illetve az elmúlt időszakban elhunyt kollégáik tiszteletére emeltek a testület nevében. Anno, 121 éve szolgálati hőssé vált egyike annak a hat új rendőrnek is, akik Gyöngyösön szaporították a város rendjén és nyugalmán őrködők létszámát.