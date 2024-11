Két napig volt Noszvajon Pokorny Lia színésznő. Mint a bejegyzésben írja, pihentek, túráztak és meglátogatta az ottani barlanglakásokat is Pokorny Lia és barátnője.

A noszvaji barlanglakásokban járt Pokorny Lia

Forrás: Hegedűs Márta/MW

– Állítólag már a 17. században is voltak itt barlanglakások, de tömegesen csak a 19. században költöztek be ide szegény sorsúak. 1930-ban 70 noszvaji barlanglakásban 249-en laktak. Az utolsó barlanglakó 50 évvel ezelőtt költözött ki innen, idős asszony volt. A kilencvenes években aztán jöttek művészek, a régi lakásodúkból - azokat felújítva - alkotóműhelyeket alakítottak ki. 1997 óta a Farkaskő-Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület őrzi a földalatti "tufakőzet-építészet" emlékezetét. Lenyűgözött az egész, megindító is volt, fel is kavart minket a múlt. Beültünk a kőfülkékbe, énekeltünk kicsit, és a kövek visszaénekeltek. Abban azért volt valami misztikus erő – írta a látogatásról.