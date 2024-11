A novemberi közgyűlésen a sportcélú támogatások elszámolásával kapcsolatban Bognár Ignác (Mi Hazánk) elmondta: van olyan sportszervezet, amelynek támogatást ítélt a közgyűlés az idei költségvetésből, de az előző polgármester személyes ellentét miatt nem fizette ki azt. A Civil Alap Felosztásáról szóló napirendi pontnál Pál György (MSZP, DK, Zöldek, Párbeszéd) elmondta, ezt az összeget nem kellene sportcélú támogatásokkal terhelni, hiszen külön léteznek sportcélú támogatások. Javasolta, hogy emeljék is az alap keretét. Majorosné Juhász Eszter (Fdesz-KDNP) szerint nem csupán az összeg emelése lenne indokolt, de több civilszervezetet kellene bevonni, jövőre erre figyelmet kell fordítani.

Az Egri Városfejlesztési Kft. helyett egy új, gyakorlatilag a hatékony projektmenedzsmentre fókuszáló társaság létrehozását is tárgyalták. Ez az Egri Fejlesztési Ügynökség Kft. Göndör János Tibor ügyvezető elmondta, hogy 5 munkavállalóval indulna a kft. működése. Vágner Ákos polgármester kiemelte, azért is új cég, hogy ne a hányatott sorsú városfejlesztési cég múltjával kelljen foglalkoznia a szakembereknek. A hivatalon belül is átszervezést hajtanak végre, a projektekkel foglalkozó munkatársakat egy csoportba tömörítik a hatékonyság és a határidők betartása érdekében. Pál György jelezte, úgy értelmezi, a régi cég nem szűnik meg azzal, hogy létrejön az új, s sok elmaradt feladata van.

Döntöttek az „Egri Tehetségek az Olimpiára” Közalapítvány megszüntetéséről is, az alapítványban ugyanis semmilyen tevékenység nem zajlik. Vágner Ákos elmondta, hogy a funkcióval bíró alapítványokat pedig szeretnék feléleszteni.

Az alapítvány témája után a Bursa Hungarica ösztöndíj mértéknek emelése került napirendre. Domán Dániel (MKKP) előterjesztő elmondta, szerinte akár 15 ezer forintra is emelhetnék, általában mindössze 40 jelentkező szokott lenni évente. Csákvári Antal (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy jelen költségvetési helyzetben 12 ezer forintban állapodjanak meg az önkormányzati önrészről. Kiemelte, egyelőre 9 pályázó van és december 4. a határidő, tehát ha valaki tud olyan fiatalról, aki pályázna, tájékoztassa. Dr. Hadnagy József (Fidesz-KDNP) szerint az alacsony jelentkezőszám azt jelezi, hogy az elmúlt években elvesztette a kapcsolatot a fiatalokkal az önkormányzat, a középiskolások nem is tudnak a pályázati lehetőségről, miközben biztos, hogy sok hátrányos helyzetű fiatal készül a felsőoktatásba. Kérte, hogy amelyik képviselő tudja, jelezze az iskoláknak ezt.