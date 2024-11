A prosztatarákszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, aki hétfőn délelőtt ingyenes PSA-szűrésen vett részt a Markhot Ferenc Oktatókorház és Rendelőintézetben.

A prosztatarákszűrés fontos az egészség megőrzésének érdekében

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

– Nagyon fontosnak tartom a rendszeres prosztatarákszűrést nemcsak férfiként, hanem hivatalvezetőként is, magam is arra ösztönzöm kollégáimat, hogy kövessék példámat, és ők is ellenőrizzék egészségi állapotukat egy PSA-szűréssel – mondta. Ignácz Balázs kiemelte: hazánkban a férfiak körében a prosztatarák nagyon gyakori, annak ellenére, hogy az egyik leghatékonyabban gyógyítható betegség, ha időben diagnosztizálják.

– Ehhez mindenképpen arra van szükség, hogy rendszeresen szűrővizsgálatokon vegyünk részt – szögezte le, majd hozzátette: a PSA-szűrőviszgálathoz csak egy pici tűszúrásra van szükség, maga a teszt pedig mindössze 3 percet vesz igénybe. A főispán úgy fogalmazott: minden férfi tartozik önmagának, és nem utolsó sorban hozzátartozóinak azzal, hogy törődik egészségével, és 45 év felett rendszeresen ellenőrizteti egészségét. – A prosztatarák jól gyógyítható, de ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy korai stádiumban diagnosztizálják a betegséget, ebben segít a vizsgálat – tette hozzá.