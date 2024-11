Szabó Marci még csak 14 hónapos volt, amikor hidegzuhanyként érte a szörnyű hír a családot: 3-as stádiumú agydaganattal küzd – idézi fel a Borsonline. Róla és küzdelméről, illetve a segítségére sietőkről több ízben írtunk mi is. A kisfiút azonnal megműtötték, a tumort azonban nem tudták teljesen eltávolítani, mert Marci azonnal lebénult volna. Mivel Marcinak a sugárkezelés és a kemoterápia sem segített a tumor zsugorításában, így tovább kellett keresni a lehetőségeket a gyógyulására. Ekkor találtak rá a kölni klinikára, ahová már évek óta járnak, ugyanis ez az egyetlen, ami sikeresnek tűnik a recski Marcika esetében. Ezt bizonyítja az is, hogy a kisfiú agyában maradt daganat további fél centiméterrel zsugorodott a legutóbbi MR szerint.

Jó híreket kapott az agydaganatos recski Marcika

Forrás: Beküldött fotó

Az őszi szünet nem pihenéssel telt a recski családnak, Kölnben voltak Marci 5 napos kezelésén. A jó hírek először itt jöttek, amikor megcsinálták a szokásos nagy vérvételt Marcin.

– Összehasonlítva a nyári eredményekkel, a rossz sejtek száma 4 tizeddel kevesebb mint nyáron. Minden más vérvételi eredménye is jó, nincs nagy kiugrás nagy eltérés, csoda jó hírek. Ezekkel a szuper hírekkel, boldogan indultunk haza, majd itthon is várt még az MR vizsgálat eredménye a radiológusoktól, melyben kiderült, hogy a tumor méretei fél centiméterrel kisebbek lettek – számolt be róla boldogan a Borsonline-nak Szabó-Bárdos Adrienn, Marci édesanyja. Olyan félve írom ezeket, és egyben annyi reményt adnak. Bátran merem írni, jól döntöttünk akkor, hogy ezt választjuk mert Marci esetében működik ez a kezelési sorozat Kölnben – tette hozzá az édesanya, aki nagyon hálás a támogatóiknak, akiknek hála eddig minden alkalommal sikerült kimenniük a klinikára, amikor Marci soros következő kezelése jött.

A recski Marcika tovább küzd az agydaganat ellen

A sok jó hír mellett azonban akadt pár rossz is.

– Sajnos az euró árfolyamunk nagyon nem kedvezett nekünk az utazás alatt. Sokkal többre jött ki így minden. Ahhoz, hogy folytatni tudjuk jövőre minden segítségre szükségünk van, mint anyagi, mint megosztások terén. Kérlek, vigyétek hírét segítség kérésünknek, hogy Marci továbbra is megkaphassa a szükséges kezelést és tovább zsugorodhasson a tumor – számolt be a kevésbé pozitív hírekről az édesanya, aki arra kéri az embereket, hogy vigyék hírét Marci történetének, hogy olyan támogatókra találhassanak, akik segítségével jövőre is folytatni tudják az agydaganatos kisfiú kezelését.