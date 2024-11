Poroszlón hagyomány, hogy ilyentájt Tökös Partyt tartanak, tökfaragó versennyel. Idén a Millenniumi Emlékparkba várták a helyieket és a versenyben résztvevő csapatokat, ahol tíz sátor alatt mutatták meg töklámpásaikat a csapatok. Voltak, akik már rutinos résztvevői a rendezvénynek, mások csak alkalomadtán neveznek be, de színvonalas alkotások készültek 2024-ben is. Több csapat is egy-egy téma köré építette sátrát, így a Szellemirtók filmek szereplői is megjelentek a lámpásokon és a jelmezeken is, de volt hajós, pókos, halloweeni filmes, vicces, autós stand is. Több csapat benevezett a süteményversenybe is, a riasztó küllem azonban finom ízeket takart.

A Tökös Partyn sokan jelmezbe öltözve szórakoztak

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Veresné Besze Andrea és családja kilenc év után második alkalommal indult a versenyen, de közben is készítettek néha a család örömére töklámpást. Most a két gyerekkel hat tököt faragtak ki a cuki Halloween jegyében kedves, vicces, nem félelmetes figurákat.