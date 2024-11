Novemberben a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum (HVSZC) kilenc diákja kezdi meg tanulmányait duális képzés keretében a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, ez a létszám pedig országos szinten is rekordot jelent. A két intézmény képviselői november 6-án írták alá az erről szóló együttműködési megállapodást az egri Kossuth Zsuzsanna Technikumban. A rendészeti technikus tanulók az idei tanévben kapcsolódhatnak be először a duális képzésbe, ami fontos mérföldkövet jelent a tűzoltó hivatás utánpótlása szempontjából is.

Az aláírt együttműködés biztosítja rendészeti technikus tanulók bekapcsolódását a duális képzésbe

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Milibák-Veres Erika, a HVSZC főigazgatója példaértékűnek nevezte az induló együttműködést, amelynek köszönhetően a diákok bepillantást nyerhetnek a katasztrófavédelem való életébe, bízik benne, hogy kedvet kapnak az ottani elhelyezkedéshez. Mint mondta, sok egyeztetés előzte meg az együttműködést, hiszen korábban a katasztrófavédelem nem vett részt a szakképzésben. A szakképzési centrum két intézményében, az egri Kossuth Zsuzsa Technikumban, valamint a lőrinci Március 15 Technikumban vehetnek részt a katasztrófavédelmi képzésben, lefedhetik a vármegyei utánpótlást.

Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HVKI) igazgatója szerint a gyakorlatszerzés eredményeként a diákok önvédelmi képessége is növekszik, közbe tudnak avatkozni, ha olyan helyzet adódik.