Amikor a lányom megszületett, mindig elmondtam minden közeli rokonnak, hogy milyen méretű ruhákba nőtt bele éppen, hogy ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy ruhát vegyen neki születésnapra, karácsonyra, névnapra, akkor olyat vegyen, ami jó. Ez általában bejött, mert mindenki úgy vette a babaruhákat, hogy pont jó volt, vagy belenőtt pár héten belül. Még egyik barátnőm is, aki pedig nem is tudta a méretet, kiszámította, hogy ha most ennyi idős, akkor amikor jön hozzánk ennyi lesz, akkor az ilyen méretű ruha pont jó most, de pár hét múlva volt esedékes a találkozó, így eggyel nagyobb méretűt vett. Még azt is figyelembe vette, amikor nyár végén vette, hogy ősz lesz, mikor ideadja, így ne nyári ruha legyen, hogy tudja is hordani. A nadrág az egyik kedvencünk lett, csillagképek voltak rajta. Sajnáltam, amikor ezt is kinőtte.

Ruhavásárlásnál a méret is lényeg

Forrás: Shutterstock

Általában a többiek hasonlóan jártak el, így nagy segítségemre volt mindenki, aki ruhát ajándékozott a lányomnak. Sokszor olyan szépeket kaptunk, hogy el se tudom képzelni, mennyibe kerülhetett.

A ruhaméret igenis számít

Volt azonban, aki nem gondolkozott ilyen körültekintően. Másfél éves volt a kislányom, amikor ősszel szóltam, hogy milyen méretű meleg, téli zokni kellene neki. Éppen az egész ruhatárat kinőtte, mindent vettem újra, a zokni volt az utolsó, mert még éppen jó volt rá, ami volt, de már látszott, hogy nem sokáig. Egy rokon szólt is, hogy vett neki 7 párat. Nagyon örültem, mert éppen az az időszak volt, amikor a GYED már erősen fogyóban volt, de még volt másfél hét az újabb utalásig, így el tudtam tolni a zoknivásárlást a következő hónapra. Amikor két hét múlva jött a rokon, ide is adta a lábravalót. Nézem, mondom ez nagy lesz. Jaj, nem volt rajta méret, de nem baj, belenő, válaszol. Felhúzom a gyerek lábára, a zokni sarka a vádli közepénél van.

Gondoltam, majd 4 éves korára tényleg jó lesz, most meg megyek majd zoknit venni. Megköszöntem és eltettem a fiókba az ajándékot. A nevezetes zoknik tavaly télen még nagyok voltak. Nyáron jók lettek volna, de mivel meleg zoknik, így szóba se jöhettek. Most vettük elő, a zokni sarka a talpa közepén van. A héten mehetek újakat venni. Ugyanitt: 7 pár méret feltüntetése nélküli zokni eladó.