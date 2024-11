Sugárkezelés: pontosabb és hatásosabb

– A képvezérelt sugárkezelés a pontosságra törekszik, ezzel csökkenthető az a terület amely sugarat kap és a mellékhatások is csökkennek. Markerek beültetése is lehetséges, s a pontos technika a dózis növelést is lehetővé teszi. Másfel hét alatt lezajlik a kezelés és eredményesebb – ismertette. A géppel 2018-2024 között 1700 beteget kezeltek.

A képen: Dr. Maszárovics Zoltán

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az eseményen díszoklevelet is átadtak, dr. Bagdán András adjunktus kapta, aki a szülészet és nőgyógyászat terén futott be hosszú, eredményes pályát. Idén új díjat is alapított a kórház: a Markhot szakdolgozói oklevelet az onkológia főnővére, Bódizs Andrásné érdemelte ki proaktív, beteg és teljesítményorientált szemléletével és munkavégzésével. Elismerő oklevelet kapott Budavári Zsuzsanna gasztroenterológián dolgozó vezető szakasszisztens.

A Markhot Pályázat eredményeit is közzétették, szakdolgozók, orvosok és gazdasági munkatársak is adtak be pályamunkákat. Előbbiek közül harmadik helyezett Tódor Annamária, a diétás szolgálat munkatársa, második Ferencz Tamás a radiológia, az első Petrus Ildikó a patológia munkatársa lett. Elismerték Horváth Csilla munkáját, aki a finanszírozási csoportot erősíti. Az orvosok között harmadik helyezett lett Sáfrány Judit klinikai szakpszichológus, második dr. Csorvási Kamilla rezidens és első dr. Tóth Eszter Viktória adjunktus.