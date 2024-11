Bükkszentkereszt önkormányzata nemrég megtisztelő döntést hozott: a Gyógynövénykerthez vezető utcát a legendás bükki füvesember, Szabó György nevére keresztelte át. A Szabó György utcával Szabó Gyuri bácsi emléke immár nemcsak a falu szívében él tovább, hanem a térképén is – közölte a Györgytea sajtóferense, Simon Izabella.

Sokakat vonz Szabó Gyuri bácsi gyógynövényes kertje Bükkszentkereszten

Forrás: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Szabó György, közismert nevén Gyuri bácsi, egy egész nemzedékkel ismertette meg a Bükk szépségét és a természet gyógyító erejét. Csendes, alázatos, ám annál elkötelezettebb munkájával és tudásával Bükkszentkereszt egyik legismertebb és legtiszteltebb polgárává vált. Az egész ország megbecsülte, ám ő sosem feledkezett meg gyönyörű fekvésű falujáról. Hiszen Bükkszentkereszt volt az élete. Innen indult a hajnali busszal a miskolci piacra, hátán a frissen szedett gyógynövényekkel, itt építette fel lányával a Györgytea céget és itt hozta létre gyönyörű gyógynövénykertjét is.

Most a falu önkormányzata úgy döntött, hogy a legméltóbb módon tiszteleg emléke előtt: a Gyógynövénykerthez vezető utat Szabó György utcává nevezte át. A kert címe immár hivatalosan is "Szabó György utca 5." lett.

– Könnyekig meghatódtam a kezdeményezés hallatán – nyilatkozta Lopes-Szabó Zsuzsa, Gyuri bácsi lánya. Úgy érzem, a falu nem is fejezhette volna ki jobban háláját, szeretetét, elismerését és tiszteletét apám iránt. Szép gesztus egy kivételes ember irányában – tette hozzá.

Ez már csak azért is igaz, mert Gyuri bácsi nem Bükkszentkereszten született, felnőtt korában ismerte- és szerette meg a falut. Bükkszentkereszt az utca névadással is igyekszik méltó módon megőrizni Szabó György, a bükki füvesember emlékét. Személye és életműve példaértékű mindazok számára, akik elkötelezettek a természetes gyógymódok iránt.