Korábban beszámoltunk róla, hogy a TV2 Házasság első látásra 2024. című műsorában, egy szexi egri tűzoltó is az igazit keresi. A 36 éves Zolinak van egy 6 éves kislánya, azonban még nem volt házas, hiszen nem tartotta fontosnak. Bemutatkozó videójában Zoli elmondta, mostanra átértékelte a házasság és a szerelem jelentőségét.

Zoli az szexi egri tűzoltó nem csak házastársat keres

Forrás: tv2play.hu

A különleges televíziós formátumban a szereplők az ideális pár megtalálását egy szakértői csapatra bízzák. Arra vállalkoznak, hogy teljesen vakon, a szakértői csapat által számukra ideálisnak talált partnerrel, az első találkozásukkor összeházasodnak. A pszichológia területén elismert szaktekintélyek gondosan, tudományos alapokra támaszkodva, és a szakmában szerzett tapasztalataik alapján kutatják fel számukra a tökéletes társat. A kísérlet olyannyira valós, hogy a párok először tényleg az esküvőn találkoznak csak, ott pillantják meg egymást és miután kimondták a boldogító igent, kezdetét veszi életük legnagyobb kalandja - írja a TV2.

A párkeresésben most is segítségükre lesz 3 párkapcsolati szakértő is, akik a műsorba jelentkező szinglik közül személyes tapasztalatok, illetve tudományos módszerek alapján próbálják megtalálni a 12 szereplő házastársát.

Gaál Viktor pszichológus, fő szakterülete az érzelmi intelligencia kutatása

Tóth Melinda pszichológus, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik, illetve ebben az évadban egy új tanácsadó csatlakozik a csapathoz

Nyírő András író, párkapcsolati tanácsadó

Zoli, a szexi egri tűzoltó kalandja ma este 19:45-kor kezdődik a TV2 műsorán.