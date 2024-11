– Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy idén Szihalom adhat otthont az Európai Mézes Reggeli Napnak, amelyen megemlékezünk és ünnepeljük a méhészet fontosságát, valamint a méz értékes szerepét az egészségünk megőrzésében – írja a település polgármestere.

Szihalom ad otthont az Európai Mézes Reggeli napnak (Illusztráció)

Forrás: Fülöp Ildikó / Veol.hu

A rendezvénysorozat egyébként Szlovéniából indult útjára, a célja pedig közelebb hozni a gyerekekhez a méhészet világát és a mézfogyasztás előnyeit. Magyarország 2014-ben csatlakozott ehhez a szép kezdeményezéshez, és azóta évről évre egyre több iskola, település és közösség kapcsolódik be a rendezvénybe.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a Mézes Reggeli Nap alkalmából Szihalmon köszönthetjük dr. Nagy István agrárminiszter urat, dr. Marja Cencen szlovén nagykövetet, valamint a térség országgyűlési képviselőjét, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő urat és számos más prominens vendéget is – fogalmaz a polgármester.

Tájékoztatja az érdeklődőket arról is a faluvezető, hogy a gyerekek mézes reggelijét az általános iskolájuk és zeneiskolájuk tehetségeinek műsora, valamint szihalmi fúvósok innovatív előadása előzi meg. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényünk valóban felejthetetlen legyen.

– A Kis Bocsos önkéntesek és a falu közössége szívügyének tekinti, hogy a helyszínt gyönyörű dekorációval díszítsék, így minden vendégünk érezhesse a településünk szeretetteljes fogadtatását. Polgárőreink is a segítségünkre vannak, hogy a rendezvény zökkenőmentesen és biztonságban valósulhasson meg – olvashatjuk a posztban Galyasné Dósa Katalin gondolatait..

Mindezt az a közösségi összefogásnak és a közös munkának lehet köszönni, amellyel igyekeznek méltó házigazdák lenni. Abban is bíznak, hogy a vendégeik jól érzik majd magukat, szép emlékekkel térnek haza Szihalomról.