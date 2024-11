A Szociális Munka Napja alkalmából ünnepséget tartott a vármegyeházán a Magyar Egészségügyi Kamara Heves Vármegyei Területi Szervezete csütörtökön. Elsőként a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, Csuhány Bence köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte: a gyermekvédelem, az idősgondozás, a fogyatékkal élők ellátása jóval több mint munka: egy szolgálat és egy rendkívül összetett hivatás, mert egyszerre kell szembenézni a társadalmi kihívásokkal, és megérteni az egyéni történeteket,illetve megoldásokat keresni a sokszor összetett élethelyzetekre. Nem könnyű a szociális szférában dolgozók munkája, amely sokszor láthatatlan, de hatása óriási, értékes és nélkülözhetetlen - fogalmazott Csuhány Bence.

A szociális szférában dolgozó szakembereket köszöntötték a vármegyeházán

Fülöpné Liszkai Katalin, Heves vármegye vezető ápolója arra emlékeztetett: minden november 12-én azokra a szakemberekre, kollégákra irányul a figyelem, akik a gyermek, fiatal felnőtt, fogyatékkal élők pszichiátriai szenvedélybetegek, hajléktalanok gondozását szívvel-lélekkel végzik. Hangsúlyozta: szociális területen dolgozni több mint munka, és arra is figyelni kell, hogy nemcsak az ellátott embereket, hanem családtagjaikat is meg kell hallgatni - figyelmeztetett, majd hozzátette: társadalmunkban is egyre nő az ellátásra várók száma, az intézmények sokszor szakember hiánnyal küzdenek. Önök mindannyian, akik itt vannak, és kollégáik, akik jelenleg is szolgálatot teljesítenek töretlen lelkesedéssel szolgálják az elesetteket, és tudásuk legjavát adják - hangsúlyozta.