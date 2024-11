Szabó Zsolt arról érdeklődött honnan merítik pozitív hiteket, rendíthetetlen kitartásukat az állatvédők.

Rudas Aranka szerint a génjeikben van az akaraterő, illetve a folyamatos tenni akarás, amelyben a rendszeres sportolás is segít. Kapin Richárd elmondta: számára is fontos a sport, egykor vízilabdázott a Ferencvárosi Klubnál és a Vasasban Faragó Tamás és Csapó Gábor csapatában, a Magyar Kupát is megnyerték. Állatvédelmi tevékenységében is segíti a sport, hiszen valamikor reggel 8-tól este 9-ig kell talpon lenni és állatokat szállítania. – A sportolás, az egészségmegőrzés, helyes táplálkozás és környezetvédelem mindenkinek az életében kulcsszerepet kellene játszania – emelte ki.

Rudas Aranka elmondta: az alapítványhoz kerülő és megfelelően ellátott és gazdásított kutyák száma csaknem 3 ezer volt az elmúlt 15 évben. Az elnökasszony elárulta: ha újra kezdhetné az életét, az állatvédelem mellett a kutyák lélektani viselkedését kutatná, többek között azt, hogy hol gyökerezik az a mérhetetlen emberszeretetük. Mint fogalmazott, minden kutya egy csoda, és nincs közöttük két egyforma természet. Egy közös azért van bennük, nem ismerik a gonoszságot – tette hozzá.

A Kutyaszív Alapítvány 15 éve alapította 2300 négyzetméteres alapterületű menhelyét, amely mára az ország egyik legszebb és legjobb helyévé vált a látogatók szerint, amely egyébként napelemekkel is fel van szerelve 35 modern férőhellyel – mondta el Rudas Aranka, aki hozzátette: az európai normáknak megfelelően minden kutyára 10 négyzetméter jut. A napi feladatokkal kapcsolatban elárulta: reggel hatkor kiengedi a kennelből a kutyákat és megfuttatja őket, majd az etetés után kitisztítja a kenneleket. Napi szinten cipelni kell a vizet, az ürüléket és magát a kutyákat is, ha orvoshoz viszi őket. Az anyagi nehézségekről is beszélt: bár két önkormányzat támogatja, nem tud alkalmazottat fizetni, segítője, egyetlen támasza, fia súlyos betegsége miatt már nem tud aktívan részt venni a munkában.