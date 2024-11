Botos Péter Adrián, Tarnazsadány polgármestere és a képviselő-testülete több témában is lépéseket tett azért, hogy egyrészt felhívják a figyelmet a szerhasználat veszélyeire, másrészt, hogy a téli időszakban segítse a rászorultakat.

Átmeneti szállássá alakították át a Teleházat Tarnazsadányban

Forrás: Boros Péter Adrián / Facebook

– Úgy vélem, hogy egy település vezető minden olyan kezdeményezést mely a lakosság érdekeit szolgálja, üdvözöl. Jómagam a civil kezdeményezés erejében és hitelességében hiszek, ezekbe a tevékenységekbe tudjuk mi is becsoportosítani, a küzdelem és prevenció egyes lépéseit jó ideje tervezzük. Örömmel jelentem, hogy nemrégiben egy a problémában aktív és hathatós segítséget biztosító programban nyertünk, a programelemek pontos megtervezését a lakosság együttműködésével hamarosan megkezdjük. A pályázat keretében prevenciós, tájékoztató, figyelemfelhívó, készség- és képességfejlesztési programok, vagyonvédelmi eszközök vásárlására lesz lehetőségünk

A probléma komplex, több okra visszavezethető. A közös cél elérése érdekében a közösségen belüli megosztást el kell kerülni

A legfontosabb és pártállástól, politikai világnézettől független feladatunk most, hogy a kommunikáció és a cselekvés egy irányba mutassanak, hogy többek között Tarnazsadányban is minél előbb rend legyen. Hangsúlyozom, hogy elítélek minden egyes bűncselekményt, akár droggal és egyéb szerhasználattal összefüggésbe hozható, akár nem. A bűncselekményekkel szembeni hathatós fellépést Tarnazsadányban szorgalmazom és a továbbiakban is támogatni kívánom – foglalta össze gondolatait.

A tél beköszöntével egy másik fontos kérdésben is lépéseket tettek Tarnazsadányban

Mint mondta, Tarnazsadány polgármestereként a hidegre való tekintettel két ember számára, akik sajnos fedél nélkül vannak jelenleg, átmeneti szállást alakítottak ki, s ezt a képviselő-testület teljes mértékben támogatta.

– Senki nem fagyhat meg, senkit nem hagyunk cserben. A hideg téli napokra közel 3300 köbméter fát is kiosztottunk közel 300 család részére. A Házi Segítségnyújtás keretében, de mint település polgármestere is járom az idősebb lakosságot, és amiben tudunk, segítünk. Folyamatosan figyelni fogjuk a házak kéményét, ezzel is figyelemmel próbáljuk kísérni mindenki biztonságát a téli időszakban – emelte ki.