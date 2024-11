Könyvtársas - Adj teret a játéknak címmel hétfőn országos szakmai továbbképzésre került sor a Bródy Sándor Könyvtárban. A könyvtár a hagyományos könyvtári feladatain túl kiemelt figyelmet fordít a kreatív olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő rendezvények és nem hagyományos könyvtári programok, például a társasjáték köré épülő programok megszervezésére, ugyanakkor törekednek élményszerű, különleges és interaktív könyvtári szolgáltatásokat kínálni a lehető legszélesebb célcsoport számára.

A továbbképzés nagy hangsúlyt fektetett a társasjáték köré épülő programok megszervezésének bemutatására

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Ennek jegyében foglalkoznak kiemelten az iskolai tananyaghoz kapcsolódó, korosztály specifikus a könyvtár kereteiben belül játszható és játszatható társasjátékok bemutatásával és tanításával. 2022 elején a Bródy JátékTár kialakításával elindították a forgalomban kapható társasjátékok kölcsönzését is, amely azóta is rendkívüli népszerűségnek örvend az olvasók körében. A most megvalósuló országos továbbképzés folytatása az idén márciusban megrendezett szakmai napnak. Az ott elhangzott előadások tapasztalatai és a résztvevők visszajelzései alapján állították össze a novemberi képzés programját. Tőzsérné Géczi Andrea, a könyvtár igazgatója a megnyitó köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nap a játékról szól.