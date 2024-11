A hatalmas infláció és a növekvő elvonások Hatvant is válaszlépésre kényszerítették. A vállalkozásokat érintő építményadó 2015-től, a magánszemélyek kommunális adója 2008-tól változatlan volt. Most ezeken módosítottak – írja a Hatvani Hírlap.

Tíz év után emelik az adókat Hatvanban

Forrás: hatvanihirlap.hu

A novemberi testületi ülésen az adórendelet módosítása volt a kiemelt téma. Az évek óta romló gazdasági környezet, a szolgáltatások és a beruházások drágulása, és a markánsan növekvő infláció indokolta, hogy a javaslat napirendre került. A gazdasági nehézségek miatt az iparűzési adó bevétel százmilliókkal marad el a tervezettől. A költségek növekedése mellett a központi költségvetés is egyre több és több pénzt von el a hatvani büdzséből. A szolidaritási hozzájárulás bevezetése óta csaknem 8 milliárd forintot fizetett be Hatvan ezen a jogcímen az államnak. A település bevételei csökkentek, míg a várost sújtó elvonások növekedtek, ebben a környezetben igyekezett Hatvan alacsonyan tartani az elmúlt 10-15 évben a hatvaniak terheit, azonban ez eddig volt fenntartható – erről beszélt Horváth Richárd polgármester.

A kommunális adó átlagosan 6000 forinttal emelkedik éves szinten, az építményadót sávosan növelik, az arányos terhelést szem előtt tartva. Az iparűzési adó, ami még mindig a legalacsonyabb a környéken, továbbra sem emelkedik. Új adónemet nem vezetnek be, a 70 év felettiek pedig továbbra is adómentesek maradnak. A jogszabály lehetőséget adna ettől jóval nagyobb mértékű emelésre is, azonban a kivethető adók maximum értékének a hatvaniak csupán az 55, illetve 61 százalékát érik el.

Az ülésen döntöttek a közvilágítás, valamint a térfigyelő kamerák üzemeltetéséről és karbantartásáról. Szó volt arról is, hogy kis mértékben változnak a kulturális intézmények és az uszoda belépődíjai is.