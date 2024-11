Az egri minorita templomban a gazdákért tartott misével kezdődött, majd a demjéni Egri Korona Borházban ünnepséggel folytatódott a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program Heves vármegyei adományozó ünnepsége. Rácz József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei szervezetének alelnöke házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, gondolatait pedig édesanyja mondása köré építette: akkor lesz krumpli, ha ültetünk. Kifejtette, fontos élni az európai uniós támogatási lehetőségekkel, s akkor is folytatni kell, ha a mostanihoz hasonló aszályos év rontja a termést. Meg kell elégedni a kisebb hozammal is, hosszú távon ugyanis van jövője a növénytermesztésnek, a gazdálkodásnak, de az idegenforgalomnak is. Ugyan nem jók a pénzügyi kilátások, de fontos, hogy a gazdálkodók figyeljenek egymásra, ha a kamara pénzt nem is, tanácsot, segítséget tud adni, éljenek a lehetőséggel, nyissanak egymás felé is és beszélgessenek.

Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program vezetője szerint öröm, hogy ebben 14 éve együttműködnek a gazdálkodók. A határokon átívelő összefogás erőt ad. Felidézte a Magyarok Kenyere kezdeteit, s az adományozás terebélyesedését, mára hazánkban 19 megyében, a határon túl 17 területen gyűlik a búza, a nehézségek ellenére pedig mind többet adományoznak. Idén több mint háromszáz gyűjtőpontra körülbelül 1100 tonna búzát szállítottak a Kárpát-medencei magyar gazdák, sok önkéntes vett részt a gyűjtésben, szállításban, a lisztőrlésben, az adományok szétosztásában, hatalmas összefogás révén működik a program. Ezen kívül azonban zöldség-gyümölcs felajánlások, számítógépek is érkeztek, valamint 25 fiatal részesül ösztöndíjban, amely révén továbbtanulhat és később ő maga is gazdálkodóvá válhat.

Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei szervezetének elnöke, a MAGOSZ Heves vármegyei elnöke köszönetet mondott a helyi gazdáknak és segítőknek. Elmondta, idén 15 százalékkal több búzaadomány érkezett, majdnem 31 tonnányit vittek a két gyűjtőpontra, hiszen idén már nem csak Sarudon, hanem Hevesen is le lehetett adni a búzát. Fölelevenítette, tavasszal azt hitte, jó termés lesz, de nyáron eldőlt, hogy ez nem teljesült. Ebben az évben egymillió forint pénzadomány is összejött a megyében. Hangsúlyozta az összefogást és az összetartozást és arra biztatta azokat, akik abbahagynák a termelést, ne adják föl, hanem folytassák, ehhez a kamara segítő kezet nyújt. Megköszönte az Egri Malom hozzáállását, amely idén nem csak a hevesi, hanem a borsodi gazdák búzáját is megőrölte.