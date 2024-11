Ismét várják a TV Eger szerkesztőségébe a véradókat november 29-én 14 óra és 19 óra között – árulta el a Heol-nak a Média Eger ügyvezetője. Kereki Gergely elmondta: jótékonysági programjuk célja, hogy a televízió megmutassa másik arcát is, amely túlmutat a műsorszerkesztésen, adáslebonyolításon. Mint fogalmazott: az Adventi Véradás egy remek alkalom, hogy nyissanak a nézők felé, illetve hogy társadalmi, jótékonysági szerepet vállaljanak. Kiemelte: van egy vonzereje annak, hogy egy különleges helyszínen a TV Eger főhadiszállásán történik a véradás, illetve ösztönző hatása lehet annak is, hogy élő adásban adhatnak vért a donorok. – Reményeink szerint az idei adventi véradás is változatos, izgalmas, gasztronómiailag gazdag esemény lesz – fogalmazott Kereki Gergely, hozzátéve, hogy a véradás mellett van még egy jótékonysági célja a televíziónak: adományt gyűjtenek a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Gyermekosztályának.

Ismét várják a TV Eger szerkesztőségébe az adventi véradókat (archív fotó)

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Újdonságként említette, hogy tavalyhoz képest idén több helyszíni kapcsolás lesz, nemcsak a televízió épületében zajló eseményekről tudósítanak élőben, külső helyszínekről is bejelentkeznek, például a belvárosból és egy vidéki helyszínről, ahonnan érdekességekkel szolgálnak látvány és téma szempontjából is. Az ügyvezető szerint szintén újdonság, hogy a véradók be tudnak pillantani a műsorkészítés kulisszák mögé, a TV Eger épületében megnézhetik, miként zajlik egy vágás, illetve hogyan működik a súgógép. Természetesen lesz élő adás is, amely érdekes témákkal és vendégekkel szolgál.