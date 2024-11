Az újvidéki vasútállomásnál többen meghaltak, de a spanyol áradásokról szóló hírek is elég megrázóak.

Leomlott az újvidéki vasútállomás homlokzata

Forrás: AFP

Úgy gondolom, hogy halottak napja környékén amúgyis többet gondolunk a halálra, egy időben én elég sokat gondoltam rá enélkül is, de mióta jól érzem magam egyáltalán nem foglalkozom vele, és előtte se nagyon érdekelt, sose stresszelt, hogy egyszer vége lesz, mert hát mindennek vége lesz egyszer, és a családom se sokat törődött a halál témával, talán ez is hozzásegített, hogy könnyen szembe néztem én is vele. Szerencsére sokáig nem is veszítettem el senki közel állót. Mama volt az első, akit nagyon szerettem és elment, de már akkor is 24 éves voltam. Mondanám, hogy felnőtt fejjel könnyebb ezt feldolgozni, de nem tudom, mert nem tapasztaltam, milyen gyerekként szembesülni ezzel.

Sosem azt rémísztett meg a halálban, hogy megtörténik, hanem az, hogy milyen múlandó az élet. Az újvidéki vasútállomáson történt tragédia pedig még jobban ezt az érzést keltheti az emberben. A videón, amit talán meg se kellett volna nézni, látszik, hogy emberek ücsörögnek a padokon, élvezik a jó időt, és akkor puff a semmiből rájuk omlik a homlokzat és vége az életüknek. Felmerül a kérdés, hogy ki dönt arról, hogy pont ők, pont akkor ücsörögnek ott? Vagy miért pont akkor történik mindez, amikor ők ott vannak. Ez a rémisztő igazán, hogy nem tudhatjuk melyik pillanatban jön szembe egy részeg sofőr, melyik pillanatban áll meg a szívünk, vagy melyik pillanatban esik tégla a fejünkre, mind, mind olyan dolog, amiről nem tehetünk és mégis egy pillanat alatt halálba taszít.

Amit eddig tudni lehet a újvidéki vasútállomásnál történt balesetről

Leszakadt az újvidéki vasútállomás szerkezetének egy része pénteken, sokan életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek – közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) hivatalos közléseket idézve. Milos Vucevic szerb miniszterelnök a második világháború utáni időszak legnehezebb pillanatának nevezte Újvidék történelmében a pénteki tragédiát. A balesetben 14 ember meghalt, többen megsérültek.