Bár annak idején még nem volt divatja a maihoz hasonló, változatos programú, már-már népünnepélynek számító forgatagos bornapoknak, ám az akkori szőlőtermelő gazdák és a borászok is tisztában voltak vele, hogy a jó bornak is kell a cégér. A maguk módján éltek is vele, de volt miért aggodalmaskodniuk is, mint az a korabeli egri lapban közölt jegyzetből kiderül. Íme az akkori helyzetkép:

„Valamint általában a magyar, úgy különösen az egri bornak kivitele az ujabbi időkben mindinkább csökkent. Míg t. i. még ez előtt ­70-80 évvel a magyar bor az összes éjszaknak kedvenczitala vala és Orosz-Lengyel-Porosz- és éjszaki Németországban egyaránt kedvelteték, most ez az ottani kereskedelmi piaczokból mindenütt a franczia borok által szorittatik ki. Ennek okai részint politikai eseményekben és változásokban és pénzügyi intézményekben rejlenek, legnagyobb részt azonban azon nagy könyüségben, mellyel a hosszu vonalon tengermosta Francziaország borait vizen és olcsón elszállithatja, holott Magyarország – mint bentartomány – a drága tengelyszállitásra van utalva, mely tekintetben a vasutak terjesztéséből bizton javulást várhatunk. Legtöbb jövője lehetne a magyar és különösen az egri és hegyaljai boroknak éjszakfelé Oroszhonban, mely azonban borvámát, kárunkra, épen a legújabb időkben tetemesen fölebbemelte.”

A közmondás egy olyan rövid, tömör mondat, ami valamilyen örök érvényű igazságot, életbölcsességet fogalmaz meg. Ilyen például egyebek között az, amelyiket általában egy ugyancsak zűrzavaros, s az érintett illetékesek által kezelhetetlen állapot jellemzésére szokás idézni. Ez a találó mondás így szól: „Fejétől bűzlik a hal!” Mint írták annak idején a hatvani járásbíróság esetében is…

„Én provokálok, te provokálsz, ő provokál; mi provokálunk, ti provokáltok, ők provokálnak. Ez a helyzet signaturája most Hatvanban. – A megbotozott járásbirósági irnok ügye valósággal fejére állitotta Hatvanban a jó izlést és a józan gondolkodást. És mindennek az oka abban keresendő, hogy a járásbiró úr nem tud fegyelmet tartani alantasai között. Az egész országban párját ritkitja az eset, hogy minden botrány, minden skandalum a járásbirósági közegek köréből keletkezik. Soha ilyen fejére állitott állapotot! A járásbiró úr pedig önelégelten tűri mindezt, sőt amint a verebek csiripelik nagy kedve telik benne. Hát hová fog ez vezetni t. járásbiró úr? Nem gondolja, hogy mindez csak azért történik meg, mivel a vezetésben nincs meg az az erő, nem is szólva az akaratról – amely az éppen nem tisztviselőkhöz illő botrányokat megtudná fékezni és kellőkép megtorolni? Beszélik, hogy a járásbiró azért nem törődik alantasai viselkedésével mert tudja, hogy ugy is nemsokára nyugalomba küldik. Hát ez nem elég ok az indolentiára. Addig míg a járásbiró úr helyén van, a legszigorubb fegyelem tartására kötelezi őt nemcsak a törvény, de a jó izlés és az a tisztelet, a melylyel a hatvani társadalomnak tartozik. Holmi Kövér fajta emberekkel magát szolidárisnak tüntetni fel nem méltó a járásbirói állás tiszteletet parancsoló komolyságához.

– Szerencse, hogy az igazságügyminiszteriumban minderről tudnak és igy nemsokára beáll a teljes preventio. Kivánatos volna, hogy ez mihamarabb történjék, mert megérjük, hogy a járásbirósági dijnokok is nemsokára actioba lépnek a hatvani társadalom irányitására.”

A korabeli sajtótermékek között néhány vicclap is található. Az ezekben búvárkodók számára kiderül, hogy szatírában és a humorban már az elődeink sem ismertek tréfát. Ezt bizonyítja az Egerben kiadott Buzogány című hetilap első számában mottóként közölt versike is…

„Súlyos nagyon a buzogány!/ Nem való az minden kézbe,/ Hej, félnek is attól sokan,/ Nagyot suhinthatni véle./Hasznos öldöklő csatákban,/ Mikor az ellenség küzd velünk,/ Most vele csak üres kalászt,/ S éretlen tökfőt csépelünk.”

Az eltelt bő egy évszázad alatt nem igen változott a helyzet: humorral csépelni való üres kalász és éretlen tökfő ma is akad bőven…



