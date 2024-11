Vágner Ákos a hajléktalan problémára is kitért, hangsúlyozva azt, hogy megnyugtató megoldást találtak, melynek részleteit a közeljövőben ismertetik. Arról is beszélt: bár komolyabb beruházások fejlesztések 2026-ban kezdődnek, már a gazdasági konszolidáció időszakában, 2025-ben is tapasztalhatnak fejlődést, javulást az egriek, például a köztisztaság területén, és gazdag kulturális rendezvénykínálatból válogathatnak, amely minősége szintet ugrik a következő években. Arról is beszélt, nagy hangsúlyt fektetnek egy új marketingstratégia megvalósítására, amely jobban a köztudatba és az online térbe helyezi a város történelmét, kultúráját és turizmusát a szállodáktól a borászatokon át a vállalkozásokig.