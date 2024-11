– Nem tudtam, mik a lehetőségeim, kihez fordulhatnék. A szemészorvos elküldött ide az egyesületbe. Itt megtudtam egyrészt azt, milyen támogatást, jogi segítséget kaphatok, milyen lehetőségeim vannak. Másrészt, ami rendkívül fontos, hogy itt sorstársak vannak. Ki érti meg jobban, milyen vaknak lenni hirtelen, mint aki benne él. Harmadszor, van egy technikai oldala is az életünknek. A fehér botról én is tudtam, azonban annak jó kezelése valójában egy tudomány. A használatát lehet tanulni. De megtudtam azt is, hogy az egyszerű digitális nagyítóktól kezdve – például egy pohárba téve jelzi benne a víz szintjét – a beszélő eszközökig, például a beszélő mérlegig sokféle segítő eszköz létezik és beszerezhető. Ebben is tudunk segíteni a hozzánk fordulóknak. Olvasáshoz létezik olyan nagyítógép, ami még az esetleg zavaró színprofilt is átállítja – sorolta Biró Miklós.

Mint mondta, nagyon sokan időskori látásvesztésben szenvednek, számukra a digitalizációs kor technikája sok fejtörést okozna látóként is.

– Most rendeztük be a számítógéptermünket, hamarosan indulnak a tanítások. Akiknek ez eddig kimaradt az életéből, vagy vakon nem tudják használni, azoknak lesz itt speciális képzés. Emellett ott vannak a mobileszközök, a telefon, a tablet. Fontos tudniuk a látáskorlátozottaknak, hogy kaphatnak rajtuk keresztül üzenetet, miként tudnak rá válaszolni. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) van egy újítása: a régi, úgynevezett távszemet integrálták egy világméretű szoftverbe: ez a Be My Eyes, ahol a mesterséges intelligenciát is segítségül hívhatja egy vak. Ha megakad valahol, operátortól kérhet segítséget. Ez is a tanítóprogramunk része – részletezte Biró Miklós.

Heves vármegyében a vakok és gyengénlátók egyesülete is segíthető az adó 1 százalékának felajánlásával

Az egyesület működésének anyagi feltételei nehezek.

– Három lábon állunk. Egyrészt közvetlenül az MVGYOSZ-en keresztül leosztva kapunk állami támogatásokat taglétszámtól, programoktól, a végzett munkától függően. A működési költségeinket ez nagyjából fedezi. A második láb az, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyként is szereplünk. Minden dolgozónk ilyen, ami az állami rehabilitációs támogatásokból leosztott pénzekkel működik. Erre pályázunk minden évben, kapunk rá keretet. Ez azért nagyon fontos, mert olyanokat is tudunk alkalmazni, akik nem csak lelkesedésből dolgoznak nálunk, de a megélhetésükhöz szükséges a munkavégzés. A harmadik láb a támogatások. A tagdíj azonban csak "aprópénz". Az adó 1 százaléka nagyon sokat jelentene, de sajnos kevés folyik be belőle. Mi nagyon becsüljük és köszönjük a párezer forintos támogatásokat is, ám igazi minőségi előrelépést az jelentene, ha néhány nagyadózót megnyernénk a vakok segítése nemes ügyének – emelte ki Biró Miklós.