Már a végső simításokat végzik a Gárdonyi Géza Színház művészei, a GG Tánc Eger társulatával és számos gyerekszereplővel a november közepén az egri színpadra kerülő Valahol Európában musicallel. A próbafolyamat kulisszatitkait, a film és musical párhuzamának érdekességeit egy pódiumbeszélgetésben árulta el a színdarab rendezője és színészei a beszélgetőtársnak Vass Juditnak.

Pódiumbeszélgetés a Valahol Európában című musicalről

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

Újabb pódiumbeszélgetésre hívta az színházszerető közönséget a Gárdonyi Géza Színház. A találkozás apropója ezúttal az egri teátrum soron következő premierje a Valahol Európában című musical volt. A színdarab rendezője Bal József beszélgetőtársának Vass Juditnak elárulta: a film, illetve a musical kulcsszereplője valós személyről lett mintázva, Sztehlo Gáborról, aki 1937-ben Finnországban tanult pedagógiát. A vészkorszakban tért haza Magyarországra és zsidó gyermekeket próbált úgy megmenteni, hogy összegyűjtötte őket Weiss Manfréd egyik budai villájában. Gaudopolisnak nevezték el a helyet, ahol Sztehlo Gábor 1945-ig vigyázott az árva gyerekekre. A világháború után hasonló rendszerben a magyar katonaárvákat is segítette. Bal József úgy fogalmazott: Gaudopolis a mai napig példátlan vállalkozás, amely egy gyerekköztársaság volt. Ebben a sajátos rendszerben a gyerekek maguk választottak vezetőket, például minisztereket, és volt saját pénzük is, mígnem 1949-ben államosították a közösséget. Bal József szerint a musical mintájául szolgáló 1947-es film Sztehlo Gábornak állít emléket. A rendező szerint a másik érdekesség, hogy a film több szereplője a valódi Gaudopolis lakója is volt.

A musical próbafolyamataival kapcsolatban elmondta: nehéz időszakon vannak túl, nagy kihívás volt a gyermekek kiválogatása, színpadra szocializálása, hiszen nem kamaszokról van szó, hanem 8-12 éves gyermekekről, akiknél még egybemosódik a játék és a komolyan vett színpadi létezés.

– Néha bátortalanok voltak – mondta Bal Jószef – aztán pedig úgy beleélték magukat a szerepükbe, hogy volt néha egy kis csetepaté, sírás-rívás a színpadon. Nekik még nem olyan könnyű különbséget tenni a játék és valóság között – magyarázta a rendező, aki szerint a legnagyobb izgalmat, kihívást számára az jelentette, hogy sikerül-e olyan biztonságos üzemi hőfokra emelni a gyerekeket, hogy az működjön az előadásban is. Azt is elárulta: a musical szerzőjével, Dés Lászlóval különleges a kapcsolata, hiszen Kecskeméten másodikként az országban mutatták be a musicalt. Bal József számára hatalmas kihívást jelentett az egri előadás színpadra állítása is, hiszen a brutalitást a musicalben is meg kellett jeleníteni, de “kisimogatva”. Nem volt szándékom aktualizálni a musicalt, de nem lehet elhallgatni, hogy akárcsak a “Valahol Európában” napjainkban is a létért küzdenek az elesettek csak most más országokban – fogalmazott a rendező..