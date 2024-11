A vasúti utazási idő csökkentés is cél

A felújítás első felében, a Miskolc és Emőd közötti 15 kilométeren végeztük el a felépítménycserét, kicseréltünk mintegy 25 ezer betonaljat, és több mint 58 ezer tonna zúzottkövet rostáltunk, építettünk be speciális vasúti munkagépekkel, köztük az Európában is ritkaságnak számító, 210 tonnás SMD felépítménycserélő óriás géplánccal. Kilenc nap alatt cserélte a felépítményt. Öt hidat szigeteltünk és 6 útátjárót is felújítottunk. A sín- és a 700 méternyi ágyazatcserét követően folyamatosan a vágányok szabályozása, az ágyazatpótlás is megtörtént. Elvégeztük a szükséges felsővezetéki javításokat, a bokor- és cserjeirtást, a padkák rendezését, valamint a vízelvezető árkok kialakítását, tisztítását.