Pénteken hajnalban elkezdett esni a hó idén először Heves vármegyében is. Nem is zajlott le ez problémamentesen, de azért volt, aki örült az égi áldásnak. Sokan hóembert építettek, hóangyalt készítettek, többen választották a Kékest is, hogy az ország legmagasabb pontján csodálják meg a mesebeli tájat.

Szilvásváradon pedig a kiscsikók voltak, akiket kiengedtek a hóba, s akik bizonyára életükben először tapasztalhatták meg a havat. S ha már kinn voltak, vidáman lépdeltek is benne, az Állami Ménesgazdaság pedig videóra is vette őket. Nézzétek a vidám kislovakat!

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Kuklis István / Délmagyarország