Most egyszerű csoporttagként, nem pedig a Trabant Expedíció vezetőjeként vett részt ezen az úton, s nagyon sok élménnyel gazdagodott. Elmondása szerint még Sztálin egykori szülőházát is felkeresték, hiszen az ember nem minden nap jut el erre a vidékre. A beszélgetésből kiderül, hogy a Trabant Expedíció 11 éve üzemel és járják a világot trabanttal: Afrikát, Kis-Ázsiát, Európának majd minden országát. Most egy régi-régi túrasorozatukat újították fel, amikor is a nagy magyar eredők nyomába erednek.

Vadász Zsolt a Trabant Expedíció vezetője

Forrás: Beküldött fotó

Most kivételesen nem Almássy gróf (Angol beteg) afrikai utazásainak nyomvonalát tűzték célul ki, hanem az utazásuk Grúziába irányult, ahol, egy nagyon-nagyon ismert festőművész, Zichy Mihály nyomait kutatták. Tbilisziben megkoszorúzták a festő emlékszobrát és meghallgatták a Himnuszt.

