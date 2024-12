– Az emberek önzővé, haszonlesővé váltak, csak önmagukat, saját élvezeteiket hajlandók szolgálni, nem számít a másik. Élj, ahogy neked jó, ahogy neked tetszik! Te mondod meg, hogy mi a jó! Csak te vagy, aki számítasz! Légy önmagad! Ugye, ismerősek ezek az állítások. Pál levélrészlete a mi korunkról is szólhatna: "elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujákodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot műveltek mohóságukban". A Pál korabeli Efezusban Artemisz istennőnek, a görögök termékenység szimbólumának, és egyben a szexipar védőszentjének nagy divatja volt. Özönlöttek a vándorok a városba, az élelmesek az istennő szobrának kicsinyített mását árulták nekik, jelentős pénzeket kaszálva. A mohóság és a züllés kéz a kézben járt akkor, és most is. A szenny és a gátlástalanság nagy pénzeket termel. Látjuk ezt ma a valóságshow műsorokban, az úgynevezett felnőtt oldalakon. Árad a közönségesség, irányítva a testet és a lelket. A látogatói kattintás, a nézőszám a fontos, és tódul is rá a tömeg. E szellemi környezetszennyezés félelmetesen pusztító társadalmi hatását már láthatjuk gyermekeinken, unokáinkon – emelte ki dr. Kádár Péterné.