Az egri adventi vásárban jártunk, ahol végignéztük, milyen díszeket, díszítő elemeket szeretnek a legjobban az arra járók. Az idei adventi díszek között újdonság is található.

Az adventi vásárban idén is csodálatos fények láthatók

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az adventi vásár fényei

- Már vagy huszadjára szaladnak át alatta – mutat a fényalagútra egy nagymama, aki két unokájával jött ki a Dobó térre. - A Mikulás szánja is tetszett nekik, de azt tavaly is látták, sok fotót is készítettünk. Ez most újdonság.