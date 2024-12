Mint azt korábban a Heol is beharangozta, ismét Adventi Véradást szervezett a TV Eger. A nagy nap november 29-én, pénteken le is zajlott rekord magas részvétel mellett. Már az első órákban a televízió udvarán kígyózott a sor, az önkéntesek kitartását forralt borral, teával, illetve pogácsával hálálták meg az Média Eger munkatársai, majd a véradást ajándékcsomaggal és egy nyereményjátékban való részvétellel köszönték meg a szervezők.

Újra beköltöztek a véradók a TV Eger stúdiójába, az Adventi Véradásra

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Média Eger ügyvezetője a Heolnak elmondta: meglepő volt számára, hogy ennyien eljöttek vért adni. Kereki Gergely arról számolt be, hogy a délutáni 14 órás kezdés után bő egy órával már 70-en felett volt a jelentkezők száma, és a zárás előtt nem sokkal már több mint 150-re ugrott az önkéntesek száma. A tavalyi eseményükhöz hasonlítva, ez másfélszerrel több donort jelent – magyarázta. – Ez a szám is mutatja, hogy egy nagyon sikeres véradás zajlott le tévénknél, és köszönettel tartozunk minden véradónak,hogy türelmesen kitartottak a nagy sor ellenére – fogalmazott az ügyvezető, aki hangsúlyozta: szintén nagy köszönet és elismerés illeti a véradás orvosait és a Magyar Vöröskereszt munkatársait, mert több mint 150 donor vérét levenni, szünet nélküli munkával, 7-8 óra leforgása alatt hatalmas teljesítmény. Kereki Gergely szerint a véradás mellett a televízió másik két jótékonysági programja is eredményes volt, hiszen a bohócdoktorok egy oldott vidám hangulatú műsorral, mosolyt varázsoltak a beteg gyermek és szüleik számára az egri kórházban, illetve rengeteg adomány gyűlt össze a gyermekosztály számára. Az ügyvezető szerint a rekord részvétel mellett azt is jó volt látni, hogy sokan a családjukat is elhozták.

dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője unokájával érkezett sok-sok adománnyal

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A rendezvényre eljött dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője is, aki unokájával érkezett sok-sok adománnyal, és elfogadta a televízió meghívását Gál Judit alpolgármester, aki vért is adott, illetve az EVAT vezetősége is részt vett az eseményen. A cég a véradás előtt egy egészségügyi szűrést is adott ajándékba dolgozóinak a TV Eger épületében. Kereki Gergely arról is beszélt: a rendezvény lebonyolítása, koordinálása mellett hatalmas feladatot jelentett az élő adás megszervezése is, amely szintén sikeres volt.