Az anorexia volt a témája a csütörtöki Kerek-perec pódiumbeszélgetésnek az egri Lollok-házban. Czövek Zsuzsa, az esemény szervezője nem akárkit hívott beszélgetőtársul. Dr. Hamvas Szilárd belgyógyász, pszichiáter, pszichoterapeuta, akkupunktúrás orvos, a Semmelweis Egyetem Affektív és Pszichofarmakológiai Osztály B/1 osztályának vezetője érkezett Egerbe, hogy eloszlassa a tévhiteket a betegéggel kapcsolatban.

Dr. Hamvas Szilárd pszichoterapeuta az anorexia okairól, a kezelés neházségeiről beszélt

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Dr. Hamvas Szilárd belgyógyászként kezdte pályafutását Kisbéren, majd többször járt Kínában, ahol a kínai orvoslás volt rá nagy hatással. Tapasztalata szerint a kínai diszciplínát nagyon jól lehet ötvözni a nyugati orvoslással. Egy ottani kollégája tanácsolta neki, hogy ha valóban segíteni akar az embereken, akkor legyen pszichiáter. Hamvas Szilárd Angliában is élt és dolgozott, ahol pszichodráma gyakorlatokat is irányított, az ebből fakadó tapasztalatait az anorexia gyógyításában is hasznosítja.

- Turi Ferenc professzornak volt Miskolcon osztálya anorexiás betegek számára, de ez megszűnt. Ennek mintájára igyekeztünk mi is létrehozni fekvőbetegosztályt a súlyos eseteknek. A legtöbb kórházban ellátják ugyan a betegeket, de magát a betegséget nem vállalták - mondta Hamvas Szilárd.

Lassú gyógyulás

- Nagyon nehéz az anorexiás betegeket kezelni. Lassú a gyógyulási idő, a hirtelen súlynövekedés számos problémát okozhat, ugyanakkor pszichésen is megterhelő, hiszen a beteg nehezen fogadja el, hogy hízott, előjönnek a pszichés gátak, amelyeket szintén nagyon nehéz feldolgozni - fejtette ki a pszichiáter.

Hozzátette, az átlagember BMI-je 22-25 között van, az anorexia 18,5 alatt van. A modellek BMI-je általában 17-es. 13,5 alatt már életveszélyes az állapotuk, de volt 11-es BMI-vel érkező betege is, akinek már semmilyen zsír, hús nincs a csontjain, itt már megkezdődik a szív, máj önemésztődése.

A beszélgetésen elhangzott, hogy sok orvos nincs tisztában ezzel a betegséggel. Volt konkrét eset, amikor az anorexiás gyermekre az endokrinológus azt mondta, ilyen alkat, de volt, aki azzal próbálta motiválni a beteget, hogy örüljön, hogy van mit ennie.