– Igazgatóságunk állami források felhasználásával és interreges pályázati keretből működtetett kamerái a fokozottan védett fajok előfordulásának napi aktivitását, az őket veszélyeztető tényezőket is dokumentálják. A kihelyezett kamerák többek közt a nagyragadozókkal kapcsolatos információk gyűjtését és ezáltal a lakosság hiteles és érdemi tájékoztatását is szolgálják. Ennek ellenére számos eszközünket eltulajdonították és rongálták az elmúlt években, időszakban. A felvételt közzététel előtt a rendőrséggel megosztottuk, hasonló és egyéb természetvédelmi ügyekben a későbbiekben is együttműködünk – adta hírül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) abban a híradásában, melyben a bükki medve észleléséről is beszámoltak.

Az egyik bükki medve november 25-én

Forrás: bnpi.hu

A közösségi oldalukon megosztott felvételen az hallható, ahogy éppen próbálják leszerelni a a kamerát némi káromkodással kísérve. „Van kalapácsunk vagy baltánk?” – kérdezte az egyik férfi.

A BNPI híradása szerint az utoljára májusban készült kameracsapdás felvételeket követően a nyár második felében került kamera elé ismét hitelt érdemlő, azonosítható helyszínen barna medve. A WWF Magyarország Alapítvány kameracsapdája 2024. augusztus 18-án felvételt rögzített a faj kifejlett egyedéről a Bükk-hegység déli részén. A nagyragadozót vadászati létesítmények közelében kihelyezett vadkamera fotózta.

Bükki medve: nincs kizárva, hogy többen vannak

A lakossági bejelentésekkel párhuzamosan a barna medve több alkalommal elhaladt már korábban ismert helyszíneken, többek közt a munkatársaink által üzemeltetett kamerák előtt is, augusztus, illetve az őszi hónapok során.

A nyár második felétől néhány olyan lakossági jelzést is helyszíneltek, amik során nem sikerült a barna medve jelenlétére utaló nyomokat találniuk. Így volt ez Moskolcon az Avason például, ahol a telepített térfigyelő kamerák sem rögzítették a faj jelenlétét. Néhány esetben a bejelentők más fajok gímszarvas illetve borz által hagyott nyomokat hittek medvétől származónak. Viszont az ősz folyamán a Bükki Nemzeti Park országosan védett területén kívül is, több helyszínen bukkant fel a faj, így Ipolytarnóc és a Komra-völgyi-víztározó közelében, illetve az Észak-Bükkben (Kondó/Tardona) területén.