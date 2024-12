Vastapssal kísérve, meghatottan vette át november 29-én a Pro Tisza-tó díjat Fejes Lőrinc, a Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) kiskörei szakaszmérnöke, Kisköre alpolgármestere – számolt be róla a Szoljon. Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal péntek este a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központban tartotta meg a „Jász-Nagykun-Szolnok & Tisza-tó” II. Turisztikai Gálát, itt adtak át több elismerést.

Fejes Lőrincet megkerestük elismerése okán. Mint mondta, meglepetés és megtiszteltetés volt egyben.

– Ugyan a díjat nekem címezték, benne van ebben az elődeim munkája, akik bevezettek a Tisza-tó területének rejtelmeibe, de szól ez a mostani munkatársaimnak is. Kiemelt terület a Tisza-tó, s öröm, hogy a munkám és a hobbim ugyanaz, szerelemem a Tisza-tó, s az is marad – fogalmazott a díjazott. Kiemelte, azért is volt különösen megtisztelő a díjazás, mert a szavazók több szakterület képviselői voltak.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság / Facebook)